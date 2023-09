Lords of the Fallen z kolejną prezentacją rozgrywki. Zobaczcie ponad 17-minutowe wideo

fot. CI Games

Wygląda na to, że twórcy i wydawca Lords of the Fallen są pewni jakości tej nadchodzącej produkcji, bo chętnie dzielą się materiałami prezentującymi rozgrywkę. Teraz do sieci trafiło kolejne obszerne wideo. Gameplay trwa 17 minut i przedstawia eksplorację lokacji o nazwie Fitzroy Gorge, której nigdy wcześniej nie zaprezentowano publicznie. Oczywiście znalazło się tam również sporo akcji i starć z przerażającymi, a przy tym również wymagającymi wrogami.

Lords of the Fallen - gameplay z Fitzroy Gorge [wideo]

Lords of the Fallen to RPG akcji tworzone przez HEXWORKS i wydawane przez CI Games. Gra zadebiutuje 13 października i dostępna będzie na komputerach PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.