Tyle godzin trzeba będzie poświęcić na Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Poznaliśmy długość kampanii
Kampania w Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 zapewni około 20-25 godzin zabawy, ale wirtualnym Seattle będzie można spędzić więcej czasu, jeżeli zdecydujemy się na wykonywanie nieobowiązkowych aktywności i pobocznych zadan.
Serwis Wccftech opublikował wywiad z Jayem Hicksem i Ianem Thomasem, czyli odpowiednio design directorem i narrative directorem pracującymi nad grą Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Jednym z najciekawszych tematów poruszonych podczas rozmowy była długość nadchodzącej produkcji. Dzięki temu wiemy, jak długa będzie kampania w Bloodlines 2. Jej ukończenie ma zająć około 20–25 godzin, jeśli zdecydujemy się spieszyć i skupić wyłącznie na głównym wątku fabularnym. Czas ten można wydłużyć, podejmując się zadań pobocznych i dodatkowych aktywności.
Thomas z kolei zdradził, że Fabian – głos w głowie głównego bohatera – został wprowadzony do gry na dość późnym etapie produkcji.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - premiera 21 października na PC, PS5 i Xbox Series X|S.
Źródło: wccftech.com
