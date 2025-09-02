Reklama
Tyle godzin trzeba będzie poświęcić na Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Poznaliśmy długość kampanii

Kampania w Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2​ zapewni około 20-25 godzin zabawy, ale wirtualnym Seattle będzie można spędzić więcej czasu, jeżeli zdecydujemy się na wykonywanie nieobowiązkowych aktywności i pobocznych zadan.
Paweł Krzystyniak
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 fot. Paradox Interactive
Serwis Wccftech opublikował wywiad z Jayem Hicksem i Ianem Thomasem, czyli odpowiednio design directorem i narrative directorem pracującymi nad grą Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Jednym z najciekawszych tematów poruszonych podczas rozmowy była długość nadchodzącej produkcji. Dzięki temu wiemy, jak długa będzie kampania w Bloodlines 2. Jej ukończenie ma zająć około 20–25 godzin, jeśli zdecydujemy się spieszyć i skupić wyłącznie na głównym wątku fabularnym. Czas ten można wydłużyć, podejmując się zadań pobocznych i dodatkowych aktywności.

Nie jestem w stanie podać dokładnych liczb, bo sami próbujemy to ustalić, a ostatnio wprowadziliśmy trochę nowej zawartości. Nasze szacunki wskazują jednak, że dla szybkich graczy, którzy nie podejmują żadnych opcjonalnych aktywności, będzie to około 20–25 godzin, a dla osób chcących ukończyć wszystko nawet do 40 godzin – ujawnił Hicks.

Thomas z kolei zdradził, że Fabian – głos w głowie głównego bohatera – został wprowadzony do gry na dość późnym etapie produkcji.

Dużo później wprowadziliśmy dużą zmianę – mieliśmy sporo dodatkowej historii, którą chcieliśmy opowiedzieć, a także chcieliśmy wprowadzić klan Malkavian. Nagle pojawił się pomysł: co, jeśli byłaby to postać w głowie Phyre? Wszystko zaczęło się układać. Odkryliśmy, że zestawienie starego wampira, który utracił resztki człowieczeństwa i więzi z ludźmi, z Fabianem, który jest zafascynowany ludźmi i interesuje się tym, jak działa świat, tworzy świetny duet. To po prostu zadziałało – zwłaszcza w połączeniu z bardzo dobrym aktorem głosowym.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
fot. Paradox Interactive
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - premiera 21 października na PC, PS5 i Xbox Series X|S.

Źródło: wccftech.com

Paweł Krzystyniak
