W chwili pisania tego artykułu Pomoc domowa ma 79% procent pozytywnych opinii krytyków w Rotten Tomatoes. Głos oddało 52 recenzentów, z czego aż 41 było zadowolonych z seansu. Widać więc, że to z pewnością było dla nich pozytywne zaskoczenie. Jednak z opinii wynika, że nie tyle mamy do czynienia z dobrym filmem, co przyjemną rozrywką, a nawet — guilty pleasure.

Pomoc domowa - co krytycy uważają o thrillerze?

Czego spodziewać się po filmie Pomoc domowa? Krytycy zapowiadają, że to thriller z tak wieloma zwrotami akcji, że w pewnym momencie staje się to nieco komiczne. Jednak przez to, że twórcy są bardzo samoświadomi tego, co tworzą, z czego się nabijają i jakiemu gatunkowi składają hołd, bardzo przyjemnie się to ogląda. W centrum historii są trzy kobiety, akcja pędzi jak szalona, a w trakcie seansu dynamika pomiędzy bohaterkami ciągle się zmienia.

To ten rodzaj filmu, w którym każdy wydaje się skrywać sekret, mroczną przeszłość czy jakiś problem. Celowo wszystko jest wyolbrzymiane i przynajmniej dla mnie jest guilty pleasure sezonu — podsumowała krytyczka Clarisse Loughrey z Independent (UK).

Jak radzą sobie Sydney Sweeney i Amandą Seyfried w głównych rolach? Sweeney jest w porządku, ale to Seyfried jest gwiazdą widowiska. Krytycy są zachwyceni jej rolą. Kate Erbland z IndieWire posunęła się nawet do stwierdzenia, że światło Pomocy domowej błyszczy, gdy Seyfried jest na ekranie, a gaśnie, gdy z niego znika. Brian Truitt z USA Today zapowiada, że aktorka całkowicie oddaje się szaleństwu fabuły, pokazując swoją dziką stronę.

Podsumowując, thriller Pomoc domowa jest jest straszny ani wybitnie dobry. Za to świetnie się to ogląda, ponieważ jest pełen akcji, szalony i świadomie absurdalny. Kate Erbland z IndieWire poleca nawet, by oglądać film w większym towarzystwie, by było jeszcze śmieszniej. Musicie więc na podstawie tych recenzji ocenić sami, czy to coś dla Was.

