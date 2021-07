Obłędnie seksowna Vampirella weźmie ślub! Okładki eksponują piękno bohaterki

Dynamite Entertainment

Vampirella to postać wprowadzona w magazynach komiksowych eksponujących konwencję horroru we wrześniu 1969 roku; jej twórcami byli scenarzysta Forrest J. Ackerman i rysowniczka Trina Robbins. Z biegiem lat wywodząca się z rasy wampirów superbohaterka zaczęła podbijać popkulturę; w 1996 roku mogliśmy ją zobaczyć w filmie Vampirella (w główną rolę wcieliła się w nim Talisa Soto), natomiast 11 lat temu wydawnictwo Dynamite Entertainment nabyło prawa do postaci.

W chwili obecnej na amerykańskim rynku ukazuje się seria Vampirella, której scenarzystą jest wielokrotnie nagradzany Christopher Priest. W październiku zadebiutuje 25. odsłona cyklu, która ma podsumować wszystkie dotychczasowe wydarzenia - protagonistka weźmie bowiem ślub z tajemniczym wampirem, który najprawdopodobniej jest młodszą wersją Drakuli. W oficjalnym opisie fabuły czytamy:

Czy Córka Drakulona może oszukać przeznaczenie? Tajemniczy, niewinny młodzian jest zmaga się z śmiertelną przepowiednią. Może on być jedynie wskrzeszonym Drakulą, tym jedynym i uznawanym za zmarłego. Jeśli jednak istnieje szansa złamania klątwy za pomocą potęgi miłości, Vampirella zbuduje więź krwi, aby ocalić mężczyznę i jego przeznaczenie.

Oto okładki promocyjne:

Vampirella #25 - okładki

Zeszyt Vampirella #25 co prawda zamknie serię, jednak Priest niedługo później wróci z nowym projektem poświęconym bohaterce, którego szczegółów na razie nie ujawniono. Co więcej, ślub protagonistki ma uświetnić 50. rocznicę jej komiksowego debiutu (wielu znawców branży za prawdziwy początek komiksowej Vampirelli uznaje rok 1971).

Komiks Vampirella #25 ukaże się w USA 20 października.