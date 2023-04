Velma - twórca o krytyce i kolorze skóry bohaterów. Przypomina, że nadal można obejrzeć oryginał

fot. HBO Max

Po raz pierwszy internauci wydawali się zgodni: wszyscy nienawidzili serialu Velma. Charlie Grandy, który stworzył produkcję we współpracy z Mindy Kaling, w rozmowie z magazynem Emmys postanowił odnieść się do tej negatywnej reakcji widzów. Wspomniał o wsparciu Warner Bros. odnośnie ich wizji bohaterów, znanych z uniwersum Scooby'ego, a także zaznaczył, że ich wersja nie wymazała oryginału, który nadal można obejrzeć. Zobaczcie jego komentarz i dajcie znać, co sądzicie.

Velma - brutalnie szczery zwiastun. Nie zostawili suchej nitki na serialu HBO Max

Velma - twórca o krytyce

Oryginalne seriale Hanna-Barbera nadal można obejrzeć. Nie wymazujemy oryginału. Chcemy być tylko małą wysepką na brzegach Scooby-verse! Mindy przyszła do mnie i powiedziała, że chciałaby popracować nad czymś z Velmą. Kocha tę postać i pomyślała, że fajnie byłoby, gdyby była w centrum historii. Zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego poprzestać na tym, by Velma była z Azji Południowej? Żaden z bohaterów nie jest zakorzeniony w byciu białym. Baliśmy się przedstawić ten pomysł Warner Bros., ale powiedzieli: "Zróbcie to. Najwyższy czas! Ale upewnijcie się, że serial będzie dobry i zabawny".

Zobacz także:

Najgorsze seriale 2022 roku