Velma - produkcja jednym z najpopularniejszych seriali, mimo ogromnej krytyki

fot. HBO Max

Velma to nowy serial animowany platformy HBO Max, który spotkał się z ogromną krytyką po premierze. Dotyczyła ona między innymi sporego odejścia od materiału źródłowego. To jednak nie przeszkodziło, aby projekt zyskał dużą popularność wśród widzów.

W najnowszym raporcie danych Parrot Analytics ujawniono, że spin-off Scooby-Doo zapewnił sobie drugie miejsce w rankingu najbardziej pożądanych nowych programów w obecnym tygodniu, plasując się nieco wyżej niż The Last of Us od HBO. Po debiucie, który miał miejsce 12 stycznia, serial nieoczekiwanie przyciągnął duże zainteresowanie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ popyt na program wzrósł do 127 procent. Oglądalność Velmy w obecnym tygodniu jest 37,3 razy wyższa niż przeciętnego serialu.

Velma

Velma - o czym serial?

Velma to 10-odcinkowa komedia grozy, której akcja toczy się przed oficjalnym utworzeniem gangu Scooby-Doo. Velma Dinkley wyrusza w upiorne i tajemnicze przygody z niektórymi członkami zespołu.