Twórca serialu Paradise okłamał Disney+ i opóźnił rozpoczęcie zdjęć. Wszystko z powodu TEJ aktorki

Pod koniec stycznia 2025 roku w Disney+ zadebiutował nowy serial pod tytułem Paradise. Okazuje się, że jego twórca, Dan Fogelman, okłamał platformę, aby dopiąć swego i w jednej z głównych ról zatrudnić aktorkę, na której zależało mu najbardziej. O kogo chodzi i jak to zrobił?

Paradise - recenzja odcinków 1-3

W Paradise w rolę Samanthy "Sinatry" Redmond wciela się Julianne Nicholson. Okazało się, że twórca serialu, Dan Fogelman, umyślnie okłamał Disney+, aby udało się zakontraktować aktorkę w tej roli. W tym celu "kupił" jej kilka dodatkowych tygodni, aby ta mogła oczyścić swój terminarz i dołączyć do obsady produkcji. Opowiedział o tym w rozmowie z The Hollywood Reporter:

Była kimś, kogo chciałem od początku. Podziwiałem ją z daleka. Nie chciałem, żeby "Sinatra" była typem złoczyńcy, który podkręca swojego wąsa. Chciałem, żeby była delikatniejsza, ale przy tym potrafiła rządzić. Bardzo chciałem Julianne w tej roli. Porozmawialiśmy przez Zooma, przesłałem jej scenariusze. Dostałem wiadomość, że jest chętna na udział w serialu, co mnie podekscytowało. Później do nas dotarło, że musiał pojawić się jakiś błąd w komunikacji, bo była zajęta kręceniem jakiegoś filmu lub serialu i terminarz się nie zgadzał.

Poruszyłem wtedy niebem i ziemią. Powiedziałem: "Możemy zmienić terminy produkcji?" Zrobiliśmy to, ale to było za mało. W końcu dostałem telefon, że muszę iść naprzód i odpuścić. Byłem zdewastowany. [...] Okłamałem ludzi w studio. Powiedziałem: "Nie jesteśmy gotowi do zrobienia tego serialu. Potrzebujemy więcej czasu na przygotowanie." To kosztowało trochę pieniędzy, żeby przedłużyć przygotowania. Sprawiłem, że wyglądało to tak jakbyśmy potrzebowali dwunastu różnych rzeczy. To wystarczyło do opóźnienia zdjęć i pozwoliło Julianne do nas dołączyć. Teraz każdy jest szczęśliwy, że nam się to udało.