Venom 2 - reżyser komentuje zwiastun filmu. Odniósł się do kwestii multiwersum i Shriek

Niedawno do sieci trafił pierwszy zwiastun komiksowego filmu Venom 2: Carnage. W tej odsłonie świat Eddiego Brocka i Venoma, którzy nauczyli się już żyć razem, wywróci się do góry nogami, gdy psychopatycznego Cletusa Kasady'ego opanowuje symbiont znany jako Carnage. W najnowszym wywiadzie reżyser nadchodzącego widowiska, Andy Serkis, postanowił odnieść się do tego, co co zostało zaprezentowane w trailerze oraz skomentować kilka nurtujących fanów kwestii z nadchodzącego filmu.

Filmowiec zdradził, czego widzowie mogą się spodziewać w kontynuacji w kwestii relacji Eddiego i Venoma:

Można powiedzieć, że są na dziwnym etapie swojego związków. Są razem już od półtora roku od momentu ostatniej opowieści. Zaczynają rozumieć, jak ze sobą być. To trochę jak życie z szalonym niemowlakiem. Dla Eddiego to wyzwanie - nie może się skupić, a próbuje normalnie pracować. Zaczyna myśleć o sobie jak o całości, choć nie jest łatwo żyć z inną istotą w małym mieszkaniu. Venom zaś czuje się uwięziony, bo nie może opuścić ciała Eddiego bez jego pozwolenia. Dogadują się jednak, by nikt poza nimi nie dowiedział się, o co tu chodzi.

W zwiastunie Woody Harrelson, wcielający się w Cletusa Kasady'ego, zaprezentował inny styl, niż ten znany z pierwszego filmu. Fanów zaintrygował fakt, dlaczego czarny charakter nie ma już kręconych włosów. Reżyser wyjawił, że ma to związek ze zmianami, jakie zaszły w bohaterze oraz z właściwym mu mrokiem. Serkis zdradził też, o co chodzi z rysunkami i znakami, które w zwiastunie dostrzec mogliśmy w celi bohatera:

Jego cela w całości jest pokryta tymi dziwnymi znakami. W ten sposób wyraża całą swoją złość, frustrację, smutek, desperację oraz samotność.

Jak wiemy, Cletus nie będzie jedynym antagonistą w filmie. W produkcji pojawi się także Shriek, czarny charakter ze Spider-Mana, którą w komiksach łączy romantyczna relacja z Cletusem. Serkis nie zdradził, czy wspomniani bohaterowie będą parą w nadchodzącym filmie, wypowiedział się jednak na temat samej bohaterki w produckji:

Shriek jest niebezpieczna i ma własne poczucie sprawiedliwości. Kiedy ktoś przekroczy jej granice, widzowie zobaczą jej bardzo, bardzo niebezpieczną, mroczną stronę.

Venom 2 - co z multiwersum?

Zwiastun filmu Venom 2 zawiera liczne easter eggi, a niektórzy fani dopatrywali się nawet nawiązań do postaci Spider-Mana i zastanawiali, czy Spider-Man istnieje w świecie, w którym rozgrywa się nadchodzący film. Oto, co w kwestii multiwersum miał do powiedzenia reżyser:

Oczywiście są pewne połączenia między światem Venoma, Spider-Mana oraz uniwersum Marvela. Ogólnie rzecz biorąc, bohaterowie Venoma nie są jednak świadomi istnienia takich bohaterów jak Spider-Man. Na ten moment tak postanowiliśmy to rozegrać.

W opublikowanym zwiastunie filmu Venom 2 mogliśmy dostrzec także policjanta, w którego wciela się Stephen Graham. Sony Pictures wyjawiło właśnie, że aktor portretuje detektywa Petera Mulligana. Peter Mulligan to oczywiście imię bohatera znanego jako Toxin, tym samym studio potwierdziło obecność w filmie kolejnego znanego fanom komiksów symbionta.

Na koniec przedstawiamy Wam grafikę udostępnioną przez Funko, firmę produkującą filmowe gadżety, która rzuca nowe światło na to, jak Carnage może wyglądać w sequelu:

https://twitter.com/OriginalFunko/status/1392147618877345793

Venom 2 - premiera w polskich kinach odbędzie się 17 września 2021 roku.