Venom 2 - Spider-Man ma szansę się pojawić?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Spider-Man ma szansę pojawić się w filmie Venom 2. Tak donoszą informatorzy dwóch niezależnych źródeł, których doniesienia o MCU bardzo często się sprawdzały. Chodzi o portale GWW oraz o Daniela Ritchmana.

Według nich Sony prowadzi rozmowy z Tomem Hollandem, aby pojawił się epizodycznie w Venomie 2. Można założyć, że skoro rozmawiają z aktorem, kwestia ewentualnego powiązania z MCU jest już dogadana na wyższym szczeblu. Z uwagi na to, że miałoby być to cameo, być może to wstęp do jakichś większych planów. Może chodzi o scenę po napisach? Na razie nie wiadomo.

Jest to oczywiście plotka, więc traktujcie to z dystansem. Nikt jej nie potwierdza, ani nie dementuje. Venom 2 jest obecnie kręcony, więc jeśli jest coś na rzeczy, być może w nadchodzących tygodniach pojawią się nowe doniesienia.