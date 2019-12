Thor: Mroczny świat - tak kształtowała się wizja filmu MCU. Mads Mikkelsen mógł mieć rolę [SZKICE]

Thor: Mroczny świat miał zmienić coś w MCU i historii tytułowego bohatera, ale reżyser Allan Taylor (Gra o tron) nie osiągnął sukcesu artystycznego. Mieszane opinie nie były tylko po stronie widzów oraz recenzentów, ale nawet sam Chris Hemsworth po latach niezbyt pochlebnie wspomina tę produkcję. Sugerował nawet swoją niechęć do powrotu w kolejnej części, ale pomysł reżysera Taikiego Waititiego zmienił go zdanie i tak powstał potem Thor: Ragnarok.

Głównym złoczyńcą superprodukcji Thor: Mroczny świat był mroczny elf zwany Malekith, którego zagrał Christopher Eccleston. Nie był on jednak pierwszym aktorem obsadzonym w tej roli, ponieważ pierwotnie był to Mads Mikkelsen. Aktor musiał zrezygnować z roli z uwagi na konflikt w terminarzach. Potem jednak wrócił do MCU i zagrał czarny charakter w Doktorze Strange'u.

Thor: Mroczny świat - szkice koncepcyjne: