Venom 3 już na siebie zarobił. Drugi weekend lepszy niż oczekiwano

fot. materiały prasowe

Venom 3: Ostatni taniec zajmuje pierwsze miejsce w amerykańskim box office w drugim weekendzie wyświetlania. Zanotował zaledwie 49% spadku frekwencji, co jest znakomitym wynikiem. Poprzednie dwie części miały znacznie wyższe spadki. Jest to nawet mniejszy spadek niż miał tegoroczny Deadpool & Wolverine, który zaliczył 54%. Wynik ten przełożył się na kwotę 26,1 mln dolarów. Na rynku międzynarodowym film również radzi sobie kapitalnie – łącznie zebrano 227 mln dolarów, co daje 317 mln dolarów przy budżecie 120 mln dolarów. Można więc już mówić o komercyjnym sukcesie.

fot. Sony Pictures

Dziki robot - box office

Dziki robot utrzymuje się na drugim miejscu w Ameryce Północnej, osiągając wynik 7,55 mln dolarów. Pozytywne opinie przyczyniły się do 11% wzrostu frekwencji w porównaniu do poprzedniego weekendu. Łącznie na rynku amerykańskim film zarobił 121,4 mln dolarów, a globalnie 269 mln dolarów przy budżecie 78 mln dolarów.

Fot. DreamWorks

Uśmiechnij się 2 - box office

Uśmiechnij się 2 notuje zaskakująco niski spadek frekwencji, co w przypadku horrorów jest rzadkością. Tym razem zainteresowanie spadło jedynie o 33%, co przełożyło się na 6,4 mln dolarów i trzecie miejsce. W USA film osiągnął 52,2 mln dolarów, a globalnie 109 mln dolarów przy budżecie 28 mln dolarów.

materiały prasowe

Here - box office

Here, współpraca twórców Forresta Gumpa – Roberta Zemeckisa, Toma Hanksa, scenarzysty Erica Rotha i aktorki Robin Wright – nie przyciągnęła widzów. Film zadebiutował na czwartym miejscu z wynikiem 5,15 mln dolarów przy budżecie 50 mln dolarów. Fatalne opinie krytyków i widzów wpłynęły na niski poziom zainteresowania. Z danych wynika, że 66% widzów to osoby powyżej 45 roku życia, z czego jedynie 8% zadeklarowało, że poleci film znajomym. Wszystko wskazuje na to, że produkcja okaże się kinową klapą i szybko trafi na VOD. Film nie miał jeszcze premiery poza Ameryką Północną.