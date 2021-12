Venom 3 - symbiont zwiedzi multiwersum? Eddie Brock kontra Pajączek... tylko który?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

We wpisie znajdą się spojlery do filmów Spider-Man: No Way Home i Venom 2: Carnage. W drugiej z wymienionych produkcji w scenie po napisach możemy zobaczyć, jak Eddie Brock zostaje przetransportowany do MCU. Potencjalnie mogła to być szansa na to, by postawić grunt pod jego starcie z Peterem Parkerem. To jednak się nie wydarzyło.

Według portalu CBR szukający przecieków filmowych Daniel Richtman stwierdził, że następna część Venoma skupi się na multiwersum, a symbiont wreszcie spotka się i zmierzy ze swoim komiksowym wrogiem - Spider-Manem.

Nic, co wydarzyło się w filmie Spider-Man: No Way Home, nie wskazuje na to, że Peter Parker grany przez Toma Hollanda miałby teraz mieć moc podróżowania pomiędzy rzeczywistościami. Można raczej założyć, że superbohater pozostanie na razie w MCU. Jednak podczas seansu Venom: Let There Be Carnage możemy przekonać się, że symbiont ma wiedzę na temat niezliczonej liczby wymiarów. To może oznaczać, że to on znajdzie sposób, by zwiedzać alternatywne światy.

Venom 2: Carnage

Fragment Venoma pozostał też w MCU, zanim bohater został odesłany do siebie, co otwiera kolejne możliwości. Jednak teoria, która ma ogromną rzeszę zwolenników mówi o tym, że Sony Pictures będzie chciało wykorzystać Venoma 3, by przywrócić Andrew Garfielda jako Spider-Mana. Szczególnie, że fani bardzo entuzjastycznie zareagowali na jego występ w nowym Pajączku.

Jaką są wasze teorie i czy chcielibyście zobaczyć starcie symbionta i Spider-Mana w Venomie 3?