Venom 3: Ostatni taniec - dwie nowe zapowiedzi. Jest postać Rhysa Ifansa i tajemniczy chłopiec

Fot. Materiały prasowe

Pojawiły się dwa nowe spoty telewizyjny filmu Venom 3: Ostatni taniec. Możecie w nich zobaczyć pierwsze spojrzenie na tajemniczą postać Rhysa Ifansa z małym chłopcem, a także chaos w Las Vegas z panią Chen w roli głównej. Zobaczcie, jakie przygody tym razem czekają na Eddiego i jego symbionta poniżej.

Co ciekawe, niektórzy fani spekulują, że chłopiec może być w rzeczywistości Peterem Parkerem i w ten sposób Sony położy fundament pod swojego Spider-Mana. Na ten moment to jednak tylko teorie, ponieważ nie ma żadnych przesłanek, że mogłaby to być prawda.

Venom 3: Ostatni taniec - dwie nowe zapowiedzi

Venom 3: Ostatni taniec - o czym jest film?

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

Venom 3: Ostatni taniec - premiera w Polsce oraz na świecie odbędzie się 25 października 2024 roku.

