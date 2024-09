Venom 3: Ostatni taniec - czas trwania filmu ujawniony? Jest spora niespodzianka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sony

Reklama

Jeśli spojrzymy na popularność filmu Venom 3: Ostatni taniec wśród naszych Czytelników, możemy szybko dojść do wniosku, że Wasze zainteresowanie produkcją jest naprawdę duże. Choć do jej premiery pozostał jeszcze niecały miesiąc, najprawdopodobniej już teraz poznaliśmy czas trwania ekranowej historii. Można go uznać za sporą niespodziankę.

Jak donosi scooper Cryptic4KQual, którego doniesienia na temat technicznych aspektów poszczególnych filmów zazwyczaj znajdują później pokrycie w rzeczywistości, Venom 3 ma trwać 1 godzinę i 50 minut. To duże zaskoczenie: wszystkie poprzednie raporty w tej sprawie mówiły bowiem o tym, że czas trwania Ostatniego tańca będzie wynosił przynajmniej 2 godziny - pojawiały się nawet głosy o 2 godzinach i 30 minutach.

Dla porównania: pierwszy Venom z 2018 roku trwał 1 godzinę i 52 minuty, natomiast Venom 2: Carnage sprzed 3 lat zaledwie 1 godzinę i 37 minut.

Przedsprzedaż biletów na Ostatni taniec w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się już w przyszłym tygodniu - wtedy też poznamy oficjalne informacje na temat czasu trwania.

Kim jest Knull? Moce i historia głównego złoczyńcy Venoma 3

Knull debiutował w komiksach naprawdę późno, w zeszycie Venom vol. 4 #3 z sierpnia 2018 roku autorstwa Donny’ego Catesa i Ryana Stegmana. Warto jednak zauważyć, że de facto Król w Czerni po raz pierwszy był wzmiankowany w komiksie Thor: God of Thunder #6 z 2013 roku – wówczas jednak przedstawiono go jedynie jako bezimienną istotę mającą fundamentalny wpływ na rozwój wszechświata.

Ranking najpotężniejszych symbiontów

20. Sleeper - jest siódmym "potomkiem" Venoma i posiada wiele umiejętności swojego przodka, w tym tworzenie sieci i kamuflaż.

Venom 3 zadebiutuje w polskich kinach 25 października.