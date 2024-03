Animowany Venom prawdopodobnie ma już swojego scenarzystę. To producent Niezwyciężonego

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Reklama

Sony Pictures Animation rozwija projekt animowanego Venoma, a scooper CanWeGetToast podaje nowe informacje na jego temat. Z jego słów wynika, że Sony udało się zatrudnić Setha Rogena jako scenarzystę i producenta w produkcji, która otrzyma kategorię wiekową R.

Temu człowiekowi są dobrze znane adaptacje komiksowe, które są skierowane do osób dorosłych. Rogen wystąpił wcześniej w serialach Amazona (Preacher, The Boys), a także zajął się produkcją wykonawczą Niezwyciężonego. To doświadczenie może być przydatne w pracy nad nową wersją Venoma i nadać bohaterowi nowy charakter, co uszczęśliwiłoby fanów komiksów Marvela.

Przypomnijmy, że wcześniej CanWeGetToast informował o tym, gdzie akcja filmu może się rozgrywać. Najpewniej będzie to alternatywna Ziemia-138. Jest prawdopodobne, że w produkcji zobaczymy także Spider-Punka.

Sony wciąż oficjalnie nie ogłosiło animacji o Venomie, jednak wygląda na to, że studio konsekwentnie rozwija uniwersum Spider-Mana. Trwają prace nad finałem trylogii Spider-Verse, a w ciągu najbliższych miesięcy do kin trafią Kraven Łowca oraz Venom: The Last Dance.

Najdziwniejsze zmartwychwstania Marvela

Oto najbardziej abstrakcyjne pomysły w historii Marvela. Wśród nich: nagła ciąża Spider-Mana, rodzinna wycieczka Fantastycznej Czwórki do nieba i jeszcze więcej dziwnych koncepcji!