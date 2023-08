Kraven Łowca - ta fabuła to tragedia? Aktor szczerze o blockbusterach

fot. materiały prasowe

Kraven Łowca nie będzie wesołą, optymistyczną historią, jak większość opowieści o superbohaterach. Reżyser J. C. Chandor w rozmowie z Esquire nazywa tę historię tragedią, nawiązując do gatunku dramatycznego.

- Sony pewnie nie chciałoby, abym tak to promował, ale ta historia jest tragedią. Kiedy polecą napisy końcowej, jeśli uważnie oglądałeś, nie będziesz mieć poczucia, że to wszystko dobrze się zakończy.

Przypomnijmy, że Kraven Łowca miał pojawić się na ekranach jesienią 2023 roku, ale został przesunięty na 2024 roku z uwagi na trwający strajk aktorów, który blokuje możliwość promowania filmów.

Kraven Łowca

Aaron Taylor-Johnson o blockbusterach

W artykule Esquire pojawia się też wypowiedź aktora grającego tytułową rolę. Tak tłumaczy, dlaczego w pewnym okresie kariery nie obchodziły go role w blockbusterach.

- Był Kick-Ass, Godzilla oraz Avengers i inne rzeczy, ale te filmy mnie nie obchodziły. Walczyłem też o role w innych wielkich franczyzach, o których nikt nie wiedział. W tym czasie jednak wolałem w pełni spędzać czas z moimi dziećmi. Nie chciałem być od nich zabrany. Walczyłem z tym.

Dzieci Aarona Taylora-Johnsona i jego żony Sam Taylor-Johnson urodziły się w 2010 i 2012 roku. Dlatego też wolał spędzać z nimi czas, niż być miesiące na planach blockbusterów. Życie z rodziną było priorytetem.

Aktor dodał też takie słowa: myślał, że blockbustery już w jego karierze się nie pojawią aż dostał propozycje gry w Kravenie. Nie dba też o plotki ciągle wiążące go z rolą Jamesa Bonda.

- Poświęciłem dwa lata pracy na Kravena. Ta ciężka praca ma pozwolić nam doprowadzić film do miejsca, w którym musi być. W takim miejscu ja jestem obecnie. Skupiam się na tym, co mam w swoich rękach, co jest przede mną.

Kraven Łowca - premiera w 2024 roku w kinach.