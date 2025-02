Co twórca Venoma zmieniłby w filmach Sony? Jedna rzecz boli go najbardziej

fot. materiały promocyjne

Reklama

Choć Venom nie został ciepło przyjęty przez krytyków, to okazał się hitem box office i zarobił 856 milionów dolarów na świecie. Powstały dwie kolejne części, Carnage i Ostatni taniec, które jednak nie osiągnęły aż takiego sukcesu. Mimo to, Venom okazał się bardzo opłacalną inwestycją dla Sony, czego nie udało się powtórzyć w przypadku innych wrogów Spider-Mana, takich jak Morbius czy Kraven Łowca.

Co twórca Venoma zmieniłby w filmach Sony?

Twórcami postaci Venoma są Todd McFarlane i David Michelinie. Pierwszy z nich w rozmowie z portalem CBR powiedział, co myśli o ekranowej wersji bohatera.

Cóż, nie miałem w nie żadnego wkładu i ponownie, nie rusza mnie to, prawda? Rozumiem, jakie są zasady. Stworzyli swój własny film. I odnieśli sukces, prawda? Tom Hardy zrobił coś fajnego. Miałem okazję spotkać się z nim pierwszy raz jakiś miesiąc temu.

I fajnie. Ale jeśli zadajesz podstawowe pytanie, czy napisałbym i wyreżyserował ten film dokładnie tak, jak oni, to odpowiedź oczywiście brzmi nie.

Sony

McFarlane wyjaśnił, że gdy tworzył Venoma, postać była złoczyńcą i wciąż myśli o niej w tym kontekście. Z kolei w filmach Sony przedstawiono go w raczej heroiczny sposób, co nie do końca mu pasuje.

Jako ktoś, kto współtworzył Venoma, jeśli chodzi o to, jak ja go postrzegam, Venom nie jest dobrym gościem. Marvel zmienił go w jakby dobrego gościa po tym, jak odszedłem, prawda? Więc w mojej głowie zawsze był złoczyńcą, potem też był złoczyńcą, a potem odszedłem.

McFarlane dodał, że zawsze skłaniał się ku "mrocznej i poważnej" interpretacji Venoma.

Jak większość fanów wiele bym zmienił w serii Venom. Najważniejszą zmianą byłoby poprowadzenie złoczyńcy Spider-Mana mroczniejszą i o wiele dojrzalszą ścieżką.

Dodał, że gdyby to on odpowiadał za filmy o Venomie, miałyby kategorią wiekową R. Rozumie jednak, że Sony chciało, by widzom łatwo się było utożsamiać z bohaterami, by przyciągnąć jak najwięcej osób do kina. Wygląda więc na to, że McFarlane'a najbardziej boli fakt, że zrobiono z Venoma pozytywną postać, ponieważ sam wciąż uważa go za złoczyńcę.

Scarlet Witch, Storm, Venom i inni w kimonach. To nie AI, tylko magiczne warianty okładek