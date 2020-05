Venom dla dorosłych? Josh Trank o pomyśle i kasacji filmu z Boba Fettem

Josh Trank zwrócił na siebie uwagę wszystkich filmem Kronika, który osiągnął sukces komercyjny i artystyczny. Swego czasu mówiono nawet o tym, że są szansę na to, by powstała Kronika 2. Reżyser zdradza, że robił różne dziwne i straszne rzeczy, aby utrudnić prace nad tym projektem. Wspomina robił wiele, aby nie dochodziło do spotkań i wiele innych rzeczy, z których nie jest dumny. Tłumaczy, że historia była w porządku, ale nie miała ona nic wspólnego z tym, co on chciał pokazać w sequelu. Nie chciał mieć z tym nic wspólnego.

Swego czasu Josh Trank miał wyreżyserować solowy film osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen, którego bohaterem miał być łowca nagród zwany Boba Fett. Gdy do Lucasfilmu doszły słuchy o kontrowersjach na planie Fantastycznej Czwórki z 2015 roku, stało się jasne, że ten projekt nie powstanie. Trank tłumaczy, że przedstawił Lucasfilmowi swoją wizję na historię o łowcy nagród, ale nikt go nie zwolnił, tak jak media mówiły. Sam zrezygnował zanim zdążyli go zwolnić, bo wiedział, że to nastąpi z uwagi na całą sytuację.

Opowiada również, że swego czasu miał pomysł na przedstawienie historii Venoma dla widzów dorosłych. Zaprezentował swoją wizję producentowi serii Niesamowity Spider-Man Mattowi Tolmachowi,, który nie kupił jego wizji. Bardzo nie spodobało mu się autorytatywne zachowanie producenta, który mówił mu, co ma zrobić według jego oczekiwań w bardzo zły sposób. Pamięta też rozmowę z producentami Shadow of The Colossus, czyli filmu opartego na grze, które było jednym z najbardziej niezręcznych jakie pamięta. Nie zależało mu na tym projekcie.

Przypomnijmy, że kontrowersje na planie Fantastycznej Czwórki doprowadziły do wstrzymania kariery Josha Tranka na kilka lat. Trafił on na czarną listę i nikt nie chciał z nim pracować. Więcej o tym konflikcie pisaliśmy w 2015 roku. Po latach powraca z Capone, który być może będzie jego szansą na odbudowę kariery.