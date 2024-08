Venom kontra Facehugger. Oficjalnie wiemy, który pasożyt jest silniejszy

Fot. Marvel Comics

Pierwszy numer komiksu Aliens vs. Avengers już trafił na sklepowe półki za granicą. Przypominamy, że crossover zabiera czytelników w przyszłość, w której Ziemię zamieszkaną przez superbohaterów Marvela zaatakowały Ksenomorfy z Obcego. W premierowym zeszycie wiele się wydarzyło, ale chyba największy zwrot akcji przypadł Spider-Manowi i Venomowi.

Poniżej spojlery do zeszytu Aliens vs. Avengers #1.

Ksenomorfy zaatakowały uniwersum Marvela

Akcja zaczyna się, gdy T'Challa i jego syn odkrywają, że dwa androidy korporacji Weyland-Yutani zaplanowały umieścić Ksenomorfy wzdłuż całego uniwersum Marvela. W tym celu wysłali na różne planety, w tym Ziemię, specjalną przesyłkę z czterema jajami Królowej. Jak można się domyśleć, skutki były tragiczne. Nasza planeta szybka została pokonana, podobnie jak wiele innych.

Androidy skryły się w ostatnim sanktuarium na Ziemi z Hulkiem, Kapitan Marvel i Milesem Moralesem aka Spider-Manem. Wszyscy czekali, aż Valeria Richards, córka nieżyjących Reeda Richardsa i Sue Storm z Fantastycznej Czwórki, wymyśli jak stworzyć wirusa, który mógłby pokonać najeźdźców. Niestety, bohaterka zostaje zaatakowana przez Facehuggera i umiera przed ukończeniem swojej misji. To jednak nie koniec.

Venom kontra Facehugger

Jajo, które przyniosła Valeria, wykluwa się i atakuje Spider-Mana. Gdy Kapitan Marvel przygotowuje się, by spalić Ksenomorfa, dowiadujemy się, że Miles był połączony z Venomem, któremu udaje się przejąć kontrolę nad Facehuggerem. W bitwie jednego pasożyta przeciwko drugiemu, symbiont wygrał z Ksenomorfem. W ten sposób Facehugger zajmuje miejsce na klatce piersiowej Pajączka, który decyduje, że to najwyższy czas, by Avengersi opuścili Ziemię.

Plansze, na których widać nowy kostium Spider-Mana, możecie zobaczyć poniżej. Dajcie znać, jak wam się podoba.

Możemy domyślać się, że Venom odegra ważną rolę w historii i być może to właśnie symbionty są kluczem w powstrzymaniu Ksenomorfów. To jednak okaże się dopiero w kolejnych numerach.