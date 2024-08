Ikona filmów z Obcym o roli w Pogromcach duchów. "Poczułam taką ulgę!"

fot. Columbia Pictures

Reklama

Sigourney Weaver jest obecnie jedną z najbardziej ikonicznych aktorek w historii kina. To ona dała życie legendarnej już Ellen Ripley, która stała się ikoną horroru oraz filmów science fiction. To była przy okazji jedna z jej pierwszych ról w karierze. Okazuje się, że to jednak inną wspomina jeszcze cieplej. Chodzi o jej udział w Pogromcach duchów z 1984 roku, gdzie wcieliła się w postać Dany Barrett.

Poczułam taką ulgę! Ripley była bardzo poważna, a w niektórych chwilach kompletnie pozbawiona humoru. Ja uczyłam się w teatrze komedii i to właśnie z tym czuję się najbardziej komfortowo. Gdy przeczytałam Pogromców duchów, byłam zachwycona. To był jeden z najlepszych scenariuszy, jakie przeczytałam. To był pełen radości list miłosny do Nowego Jorku, a Ivan Reitman i chłopaki byli w tym świetni.

Sigourney Weaver o pracy nad Obcym

Aktorka podzieliła się również doświadczeniem, które nabyła na planie Obcy - 8. pasażer Nostromo:

Wiele się nauczyłam. Obcy był praktycznie moim pierwszym filmem. Ridley Scott musiał mi powtarzać, żebym nie patrzyła w kamerę. Odpowiadałam mu: "Bardzo bym chciała, ale wciskasz mi ją w twarz!" Bardzo mi się podobał przeskok do innego gatunku po Obcym.

Pogromcy duchów - najlepsze duchy (i nie tylko) [RANKING]

20. Biegający duch