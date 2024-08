Niesamowity zbieg okoliczności na planie Obcy: Romulus. Reżyser przysięga: to prawdziwa historia

Fot. Materiały prasowe

Fede Álvarez, reżyser widowiska Obcy: Romulus, podzielił się ciekawostką na temat filmu w swoich mediach społecznościowych. Na platformie X, dawniej znanej jako Twitter, napisał, że w trakcie pisania scenariusza grał w The Last of Us 2. Jedna z bohaterek stała się jego inspiracją przy tworzeniu Kay. I tak się składa, że w serialowej adaptacji gry zagrała ją ta sama bohaterka, co w jego produkcji. Niesamowity zbieg okoliczności, prawda?

Niesamowity zbieg okoliczności na planie Obcy: Romulus

Isabelę Merced The Last of Us Ciekawostka: grałem w The Last of Us 2 podczas pisania scenariusza do Obcy: Romulus. Historia ciężarnej Diny sprawiła, że zacząłem zastanawiać się nad tym, by moja bohaterka Kay także była w ciąży. Potem obsadziłemw tej roli... A rok później została obsadzona jako Dina w serialuod HBO. To prawdziwa historia.

Dajcie znać, czy byliście już na seansie Obcy: Romulus w kinie i jak wam się podobało. Czekamy na wasze komentarze!

