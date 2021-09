Venom w MCU? Tom Hardy coś sugeruje

Sony

Venom 2: Carnage będzie kontynuacją dobrze przyjętego przez widzów filmu komiksowego od Sony. Główni bohaterowie - Eddie Brock i Venom nauczyli się żyć razem i przy okazji chronić okolice przed złem. Ich świat wywraca się do góry nogami, gdy psychopatycznego Cletusa Kasady'ego opanowuje symbiont znany jako Carnage. Przypomnijmy, że Carnage w komiksach Marvela był największym arcywrogiem Venoma.

Od czasu, kiedy Tom Hardy zadebiutował jako Venom na dużym ekranie, trwają spekulacje na temat pojawienia się tej postaci w ramach Kinowego Uniwersum Marvela lub chociaż Spider-Mana w filmie o Venomie. Oliwy do ognia dodał teraz sam aktor, który na jednym ze zdjęć pozował w czapce z logiem nadchodzącego filmu o Spider-Manie. Czy zobaczymy Eddi'ego Brocka w No Way Home? To może być oczywiście przypadek i wyraz sympatii aktora do serii oraz pracy wykonywanej przez odtwórcę roli Pajączka, Toma Hollanda, ale wystarczyło do serii teorii i komentarzy odnośnie tego, że tego typu czapki noszone są przez ekipę i aktorów danego filmu. Zobaczcie:

https://twitter.com/MarvlUpdates/status/1438712776130768896

Venom 2: Carnage

W obsadzie są Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris i Woody Harrelson. Za kamerą tym razem stoi Andy Serkis.

Venom 2 - premiera tylko w kinach odbędzie się w polskich kinach w październiku 2021 roku.