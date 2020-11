Venom - zaprezentowano świetną figurkę antybohatera inspirowaną filmem

fot. Sony Pictures

Z jakiegoś powodu, gdy film Venom trafił do kin w 2018 roku, towary promocyjne towarzyszące produkcji były trudno dostępne. To się jednak zmieniło. Firma Hot Toys zaprezentowała nową figurkę kolekcjonerską z serii Marvel Legends, która prezentuje postać antybohatera inspirowaną wspomnianym filmem. Trzeba przyznać, że jest ona bardzo szczegółowa. Zawiera ona również całą kolekcję broni głównego bohatera wytwarzaną przez symbiota, która można przyczepiać do rąk Venoma. Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia przedstawiające figurkę.

Venom figurka kolekcjonerska

Dla przypomnienia film opowiada historię dziennikarza, Eddie'ego Brocka, który po połączeniu z kosmicznym symbiotem zmienia się w tytułowego antagonistę. Produkcja nie zdobyła uznania krytyków, jednak przyciągnęła przed ekrany kin ogromną liczbę widzów, którzy zostawili w kasie ponad 850 mln dolarów. W przygotowaniu znajduje się kolejna część przygód Venoma.