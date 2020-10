Spider-Man 3 - Venom pojawi się w filmie? Jest zainteresowanie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Sony

Spider-Man 3 zapowiada się na jeden z ważniejszych filmów MCU. Wiemy już, że w obsadzie pojawią się Benedict Cumberbatch oraz Jamie Foxx, który powraca do roli Elektro z filmu Niesamowity Spider-Man 2. Czyżby to oznaczało bliskie powiązanie MCU z filmami Sony Pictures opartymi na komiksach Marvela? Wiele na to wskazuje, a jednym z tropów były sugestie ze zwiastuna Morbiusa.

Nowe informacje opublikował Daniel Richtman, dziennikarz, którego doniesienia bardzo często się sprawdzają. Jak donosi dziennikarz jest zainteresowanie ze strony studiów filmowym, aby Venom w wykonaniu Toma Hardy'ego pojawił się w Spider-Manie 3. Podkreśla jednak, że na tym etapie nie prowadzono jeszcze rozmów, ani nie podjęto decyzji. Według jego informacji chodziłoby o rolę epizodyczną, aczkolwiek można spekulować, że byłoby to przedsmak czegoś więcej.

Tradycyjnie plotki nikt nie potwierdza ani nie dementuje. Zdjęcia do Spider-Mana 3 ruszą w październiku 2020 roku, więc być może wówczas poznamy nowe oficjalne informacje.