VES Awards 2024 - rozdano nagrody za efekty specjalne. Twórca Garetha Edwardsa na czele

fot. Sony/materiały prasowe/Universal Pictures

Odbyła się gala nagród VES Awards 2024 w zakresie efektów specjalnych do filmów aktorskich i animowanych. Na czele tych pierwszych znalazł się Twórca od Garetha Edwardsa, który zdobył pięć statuetek w kategoriach: Najlepsze wykreowane środowisko w filmie, Najlepszy model, Najlepsza kompozycja w filmie, Najlepsze efekty w filmie oraz Najlepsze symulacje w filmie. Nagrody udało się też zdobyć Strażnikom Galaktyki 3, Oppenheimerowi, Nyad, a w kategorii filmów animowanych najwięcej zdobył ich Spider-Man: Poprzez multiwersum.

Lista zwycięzców najważniejszych kategorii znajduje się poniżej.

VES Awards 2024 - pełna lista zwycięzców

NAJLEPSZE EFEKTY W FILMIE

Twórca

NAJLEPSZE EFEKTY WSPOMAGAJĄCE W FILMIE

Nyad

NAJLEPSZE EFEKTY W FILMIE ANIMOWANYM

Spider-Man: Poprzez multiwersum

NAJLEPSZE EFEKTY W SERIALU

The Last of Us

NAJLEPSZE EFEKTY WSPOMAGAJĄCE W SERIALU

Lakers: Dynastia zwycięzców

NAJLEPSZE EFEKTY W PROJEKCIE CZASU RZECZYWISTEGO

Alan Wake 2

NAJLEPSZA ANIMOWANA POSTAĆ W FILMIE AKTORSKIM

Strażnicy Galaktyki 3

NAJLEPSZA ANIMOWANA POSTAĆ W FILMIE ANIMOWANYM

Spider-Man: Poprzez multiwersum

NAJLEPSZA ANIMOWANA POSTAĆ W SERIALU LUB PROJEKCIE CZASU RZECZYWISTEGO

The Last of Us

NAJLEPSZE WYKREOWANE ŚRODOWISKO W FILMIE

Twórca

NAJLEPSZE WYKREOWANE ŚRODOWISKO W ANIMACJI

Spider-Man: Poprzez multiwersum

NAJLEPSZE WYKREOWANE ŚRODOWISKO W SERIALU, REKLAMIE LUB PROJEKCIE CZASU RZECZYWISTEGO

The Last of Us

NAJLEPSZA PRACA WIRTUALNEJ KAMERY

Strażnicy Galaktyki 3

NAJLEPSZY MODEL

Twórca

NAJLEPSZE SYMULACJE W FILMIE

Twórca

NAJLEPSZE SYMULACJE W ANIMACJI

Spider-Man: Poprzez multiwersum

NAJLEPSZE SYMULACJE W SERIALU, REKLAMIE LUB PROJEKCIE CZASU RZECZYWISTEGO

The Mandalorian

NAJLEPSZA KOMPOZYCJA W FILMIE

Twórca

NAJLEPSZA KOMPOZYCJA W SERIALU

The Last of Us

NAJLEPSZE EFEKTY PRAKTYCZNE

Oppenheimer