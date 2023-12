Oscary 2024 - lista filmów w kategorii Najlepsze efekty specjalne. Godzilla Minus One kontra hollywoodzkie hity

fot. materiały prasowe

Poznaliśmy 20 tytułów, z których zostaną wyłonione nominowane do Oscara produkcje w kategorii Najlepsze efekty specjalne. Na liście znajdują się superbohaterskie filmy takie, jak Ant-Man i Osa: Kwantomania, Marvels, Aquaman i Zaginione Królestwo i Strażnicy Galaktyki 3. Również animacja Spider-Man: Poprzez multiwersum może dostać szansę na powalczenie o nominację. Nie byłoby to pierwsze takie wyróżnienie dla filmu animowanego, choć jest to bardzo rzadka sytuacja. Wcześniej taka sztuka udała się tylko Miasteczku Halloween (1993) oraz Kubo i dwie struny (2016).

Nie zabrakło również na liście innych wysokobudżetowych blockbusterów, jak Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 czy Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Są też Barbie i Napoleon. Swoich przedstawicieli na liście ma także platforma Netflix. Są to Rebel Moon część 1: Dziecko ognia, Nyad oraz Śnieżne bractwo.

W tym gronie znalazła się również Godzilla Minus One, której budżet wyniósł zaledwie 15 milinów dolarów. Dla porównania Transformers: Przebudzenie bestii oraz Dungeons & Dragons: Złodziejski honor kosztowały ok. 200 milionów dolarów.

Dziwi brak Oppenheimera, w którym w dużym stopniu wykorzystano praktyczne efekty specjalne. Pominięto także Blue Beetle, Małą Syrenkę, Shazam! Gniew bogów, Ferrari i Flasha.

Kolejna tura głosowania odbędzie się w dniach 14–18 grudnia. 21 grudnia zostanie wybranych dziesięć filmów. Głosowanie na finałową piątkę odbędzie się w dniach 11–16 stycznia, a nominacje we wszystkich kategoriach zostaną ogłoszone 23 stycznia. 96. ceremonię rozdania Oscarów zaplanowano na 10 marca 2024 roku.

Oscary 2024 - lista filmów w kategorii Najlepsze efekty specjalne

Ant-Man i Osa: Kwantomania (Marvel Studios)

Aquaman i Zaginione Królestwo (Warner Bros.)

Barbie (Warner Bros.)

The Boys in the Boat (Amazon MGM Studios)

Twórca (20th Century Studios)

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor (Paramount Pictures)

Godzilla: Minus One (Toho)

Strażnicy Galaktyki vol. 3 (Marvel Studios)

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia Indiana Jones i artefakt przeznaczenia(Walt Disney Pictures)

Czas krwawego księżyca (Apple Original Films/Paramount Pictures)

Marvels (Marvel Studios)

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (Paramount Pictures)

Napoleon (Apple Original Films/Sony Pictures)

Nyad (Netflix)

Biedne istoty (Searchlight Pictures)

Rebel Moon - część 1: Dziecko ognia (Netflix)

Śnieżne bractwo (Netflix)

Spider-Man: Poprzez multiwersum (Sony Pictures)

Transformers: Przebudzenie bestii (Paramount Pictures)

Wonka (Warner Bros.)