Vin Diesel oskarżony o napaść na tle seksualnym. Jest szczegółowy opis zdarzenia

fot. materiały prasowe

Jak donosi Vanity Fair, Vin Diesel został oskarżony o napaść na tle seksualnym przez swoją byłą asystentkę. Aktor kategorycznie zaprzecza oskarżeniom.

Vin Diesel: o co został oskarżony

Vin Diesel został oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej na tle seksualnym. Do zdarzenia miało dojść w apartamencie hotelu St. Regis w 2010 roku, gdy aktor gdy kręcił Szybkich i wściekłych 5. W pozwie, który złożyła Asta Jonasson, była asystentka aktora, możemy przeczytać, że Vin Diesel miał ją unieruchomić, obmacywać, a potem zmusić do dotknięcia jego penisa w wzwodzie.

Opis zdarzenia

Całe zdarzenie szczegółowo opisało Vanity Fair. Asystentka miała na niego zaczekać w jego hotelowym apartamencie. Gdy zostali sami, aktor złapał jej nadgarstki i zaciągnął na łóżko. Poprosiła go, by przestał, wymknęła z jego uścisku i podeszła do drzwi, czekając aż wyjdzie. Zamiast tego Vin Diesel miał podejść do niej, zacząć dotykać i całować jej piersi, choć prosiła go, by przestał. Jak zostało napisane w pozwie:

Pani Jonasson bała się odmówić przełożonemu z większą siłą, wiedząc, że wyciągnięcie go z tego pokoju było kluczowe zarówno dla jej bezpieczeństwa osobistego, jak i dalszej kariery. Jednak jej nadzieja umarła, gdy Vin Diesel padł na kolana, podciągnął sukienkę pani Jonasson do pasa i zaczął molestować jej ciało, przesuwając rękoma po udach pani Jonasson, łącznie z ich wewnętrzną częścią.

Według pozwu, gdy zaczął ściągać z niej bieliznę, kobieta wrzasnęła i zaczęła uciekać w stronę łazienki, jednak aktor dogonił ją, przycisnął do ściany i zmusił by dotknęła jego penisa w wzwodzie. Zaczął się masturbować, a "przerażona pani Jonasson zamknęła oczy, próbując mentalnie odciąć się od tego, co jej robił, i uniknąć rozgniewania go".

Jak wynika z pozwu, kilka godzin później Samantha Vincent - siostra Diesela i prezeska One Race - zadzwoniła do Jonasson, by rozwiązać jej umowę o pracę po niecałych dwóch tygodniach od zatrudnienia. Co więcej, ponoć to nie był pierwszy taki incydent i wcześniej inny przełożony z One Race wezwał ją do siebie, zdejmując koszulę i każąc jej do siebie podejść, na co kobieta niezwłocznie opuściła pokój.

Vin Diesel: odpowiedź prawnika aktora

Bryan Freedman, prawnik aktora, odpowiedział na prośbę Vanity Fair o komentarz w sprawie:

Wyrażę się jasno: Vin Diesel kategorycznie zaprzecza wszystkim tym oskarżeniom. To pierwszy raz, gdy słyszy te ponad 13-letnie zarzuty, a ich autorką jest osoba, która rzekomo przepracowała dla niego 9 dni. Są dowody, które całkowicie obalają te dziwaczne zarzuty.

Warto jednak wspomnieć, że według pozwu Jonasson była w stanie po tylu latach domagać się sprawiedliwości - mimo podpisanej umowy o zachowaniu poufałości w trakcie obejmowania stanowiska w One Race - dzięki ustawie Speak Out Act, która uniemożliwia egzekwowanie umów o zachowaniu poufności w przypadkach napaści i molestowania na tle seksualnym, oraz kalifornijskiej ustawie AB2777, która tymczasowo uchyla przedawnienia zarzutów wykorzystywania seksualnego mających miejsce w 2009 roku lub później. Pomógł jej także ruch #MeToo.