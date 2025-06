Ile aktorzy z Białego lotosu dostają za odcinek? Padła kwota; Jason Isaacs komentuje

Fot. Materiały prasowe

Jason Isaacs w rozmowie z Vulture potwierdził, że każdy członek obsady 3. sezonu Białego lotosu zarobił 40 tysięcy dolarów za odcinek. Jego zdaniem to dość niska suma jak na serial takiego kalibru, ale dodał: „faktem jest, że sami zapłacilibyśmy twórcom za udział w tym projekcie. Prawdopodobnie oddalibyśmy nerkę, jeśli byłaby taka potrzeba”.

Jason Isaacs o zarobkach w Białym lotosie

Ciekawe jest jednak to, że skoro każdy zarobił 40 tysięcy dolarów za odcinekBiałego lotosu, to nie było różnicy w wynagrodzeniach pomiędzy starszymi i młodszymi członkami obsady. Weterani dostali takie same pieniądze, co nowicjusze. W związku z tym Vulture spytało Jasona Isaacsa, czy jego zdaniem to sprawiedliwy podział.

Czy przeszkadza mi to, że nie zarabiam więcej nic inni? Nigdy nie pracuję dla pieniędzy. Szczerze, radziłem sobie nieźle. Ludzie myślą, że mam schowane ogromne zapasy pieniędzy, ale niestety, nie byłem tak odpowiedzialny i podniosłem moje wydatki wraz z przychodami, przez co pozbyłem się niemal wszystkiego, co zarobiłem przez lata.

Jason Isaacs miał także radę dla swoich młodszych kolegów po fachu: nie mogą być pewni tego, czy produkcja osiągnie sukces, ponieważ jest to całkowicie poza ich kontrolą. W tym kontekście wspomniał o roli Kapitana Haka w niesławnym Piotrusiu Panu z 2003 roku, po której niemal zakończył karierę:

Największy upadek zaliczyłem po roli w Piotrusiu Panu. Byłem naprawdę zrozpaczony, ale byłoby o wiele gorzej, gdybym uwierzył w bzdury, które szeptano mi do ucha — gdybym ślepo wierzył w jego sukces. To jest coś, co staram się przekazać młodym aktorom z Białego Lotosu, że nie mogą być pewni na sto procent rezultatów.

Przypominamy również, że 4. sezon Białego lotosu ma zadebiutować w 2026 roku.