Virtuix Omni One – bieżnia VR, która zmieści się w naszych domach

Źródło: Virtuix

Omni One ma być odpowiedzią na największą ułomność współczesnych sprzętów VR – niedoskonały system przemieszczania się w wirtualnej przestrzeni. Podobnie jak w przypadku konkurencyjnej bieżni Kat Walk C, została zaprojektowana do użytku domowego. Ma być na tyle kompaktowa, aby bez problemu zmieściła się w naszym salonie.

Inżynierowie Virtuix zaprojektowali Omni One, aby umożliwić nam pełne zanurzenie się w świecie VR. Bieżnia pozwoli poruszać się w dowolnym kierunku, skradać się a nawet biegać. Pomoże w tym specjalna para butów poślizgowych dołączona do zestawu oraz kamizelka mocowana do wysięgnika stabilizującego. Omni One ma być lżejszym i bardziej kompaktowym odpowiednikiem biznesowej bieżni Omni Pro – przy jej projektowaniu zadbano o to, aby prezentowała się jak najbardziej filigranowo, zaś system stabilizujący zamontowano w taki sposób, abyśmy mogli łatwo złożyć go i schować bieżnię do szafy bądź pod łóżko, gdy nie będziemy z niej korzystać.

Warto zwrócić uwagę na to, że Omni One będzie sprzedawana jako komplementarny zestaw wirtualnej rozrywki, w zestawie z bieżnią znajdziemy także gogle VR, choć firma nie sprecyzowała, o jaki model chodzi. Sprzęt pozwoli korzystać także z oferty autorskiego sklepu z aplikacjami, w którym mamy znaleźć produkcje inspirowane takimi tytułami jak Call of Duty czy Fortnite oraz najpopularniejszymi grami od zewnętrznych dostawców.

Za taką przyjemność przyjdzie nam zapłacić 1995 dolarów. Sporo, aczkolwiek do dystrybucji trafi także model „deweloperski”, pozbawiony gogli, który będziemy musieli podpiąć do peceta. Taki zestaw wyceniono na 995 dolarów. Omni One ma trafić do powszechnej sprzedaży w drugiej połowie 2021 roku.