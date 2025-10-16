Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Vision Quest - nowe informacje. Tommy Maximoff, asystenci Iron Mana i bajzel w głowie Visiona

Mamy garść nowych informacji na temat Vision Quest​. Finał serialowej trylogii Marvela zapowiada się naprawdę interesująco. Szczególnie, że potwierdzono tożsamość jednej ważnej postaci.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  WandaVision 
vision quest
Biały Vision Fot. Disney+
Reklama

Pierwszy zwiastun Vision Quest zadebiutował na Comic-Conie w Nowym Jorku. Niestety nie został opublikowany online i jakimś cudem nie wyciekł jeszcze do Internetu. Podczas panelu poświęconemu serialowi dowiedzieliśmy się jednak kilka nowych ciekawych szczegółów na temat produkcji. 

Vision Quest - czy pojawi się Tommy Maximoff? 

Po pierwsze potwierdzono, że „Tucker”, którego gra Ruaridh Mollica, w rzeczywistości będzie skrywał w sobie duszę Tommy'ego Maximoffa aka Speeda. Dokładnie tak, jak przewidywali fani. Po drugie, na ekranie zobaczymy DUM-E i U, czyli mechanicznych asystentów Iron Mana.

Z tego wynika, że w Vision Quest pojawi się Tommy Maximoff, czyli syn Wandy i Visiona. Będzie miał jednak inne ciało niż wcześniej, ponieważ jego dusza zostanie przeniesiona. 

Fot. Marvel

Vision Quest - jak serial łączy się z WandaVision?

Od początku Vision Quest reklamowano jako ostatnią część trylogii, która rozpoczęła się w WandaVision i była kontynuowana w serialu To zawsze Agatha. Teraz showrunner Terry Matalas w rozmowie z Phase Hero potwierdził i jednak szczegóły na temat tego, jak będą się ze sobą łączyć:

WandaVision to jeden z moich ulubionych tytułów wszech czasów. Obejrzałem go do tej pory trzy razy. Więc nasz serial musi być dobry – bezpośrednio łączy się z WandaVision.

Vision Quest - nowe informacje o fabule 

Paul Bettany w rozmowie z portalem Collider zdradził także, że nowy serial Marvela zabierze nas do środka „zagraconego” umysłu Visiona.

Jednym z najciekawszych elementów serialu jest fakt, że w końcu zobaczymy, jak wygląda umysł Visiona. I to miejsce jest bardziej zaśmiecone niż mogłoby się wydawać. To jasne, że zapisywał, kopiował i wklejał [sztuczne inteligencje], by zatrzymać je przy życiu. Jedną z nich musi oczywiście trzymać za wysokim murem, bo jest psychopatą. Ale jest sprytny.

Możemy domyślać się, że „psychopata” którego wspomina Paul Bettany, to Ultron. Potwierdzono już wcześniej, że będzie ważnym bohaterem serialu.

Scarlet Witch - ciekawostki

A skoro wielu fanów przewiduje, że Scarlet Witch wróci w VisionQuest, zapraszamy do zapoznania się z ciekawostkami na temat postaci z komiksów Marvela:

Scarlet Witch początkowo była przeciwniczką X-Menów. W swoim debiutanckim zeszycie The X-Men #4 była członkinią Brotherhood of Evil Mutants. Pomagała wraz z bratem złoczyńcy Magneto w walce z X-Menami. Dopiero później dostała drugą szansę od Avengersów i odkupiła swoje winy.

arrow-left
Scarlet Witch – ciekawostki
For. Marvel Comics
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  WandaVision 
vision quest
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Vision Quest

7,2

2024
To zawsze Agatha
Oglądaj TERAZ To zawsze Agatha Przygodowy

7,9

2021
Oglądaj TERAZ WandaVision Romans
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Avatar
-

Jak powstał Avatar? Zwiastun dokumentu - Pandora to nie tylko piękne widoki

2 HBO Max - październik
-

HBO Max - nowości na 16-31 października 2025. To: Witajcie w Derry i 3. sezon Odwilży

3 Harry Potter - serial
-

Zdjęcia z planu serialu Harry Potter. Tej nocy Voldemort pojawił się w domu Jamesa i Lily

4 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Mniej nagości, więcej uśmiechu u Geralta. Klip, plakaty i data premiery 4. sezonu Wiedźmina

5 Wyjdź za mnie
-

Jennifer Lopez odrzuciła rolę, za którą inna aktorka zdobyła nominację do Oscara. O jaki film chodzi?

6 Silent Hill 2 Remake
-

Październik pod znakiem horrorów w PlayStation Plus. Remake Silent Hill 2 i Until Dawn na liście gier

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e03

Chicago Fire

s27e06

Miasteczko South Park

s11e03

Chicago Med

s13e03

Chicago PD

s49e04

Ryzykanci

s2025e200

Moda na sukces

s33e11

Ojciec Mateusz

s06e04

Wszystkie stworzenia duże i małe
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeremy Jackson
Jeremy Jackson

ur. 1980, kończy 45 lat

Paul Sparks
Paul Sparks

ur. 1971, kończy 54 lat

Guy Siner
Guy Siner

ur. 1947, kończy 78 lat

Todd Stashwick
Todd Stashwick

ur. 1968, kończy 57 lat

Christian Stolte
Christian Stolte

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV