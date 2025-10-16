Vision Quest - nowe informacje. Tommy Maximoff, asystenci Iron Mana i bajzel w głowie Visiona

Fot. Disney+

Pierwszy zwiastun Vision Quest zadebiutował na Comic-Conie w Nowym Jorku. Niestety nie został opublikowany online i jakimś cudem nie wyciekł jeszcze do Internetu. Podczas panelu poświęconemu serialowi dowiedzieliśmy się jednak kilka nowych ciekawych szczegółów na temat produkcji.

Vision Quest - czy pojawi się Tommy Maximoff?

Po pierwsze potwierdzono, że „Tucker”, którego gra Ruaridh Mollica, w rzeczywistości będzie skrywał w sobie duszę Tommy'ego Maximoffa aka Speeda. Dokładnie tak, jak przewidywali fani. Po drugie, na ekranie zobaczymy DUM-E i U, czyli mechanicznych asystentów Iron Mana.

Z tego wynika, że w Vision Quest pojawi się Tommy Maximoff, czyli syn Wandy i Visiona. Będzie miał jednak inne ciało niż wcześniej, ponieważ jego dusza zostanie przeniesiona.

Vision Quest - jak serial łączy się z WandaVision?

Od początku Vision Quest reklamowano jako ostatnią część trylogii, która rozpoczęła się w WandaVision i była kontynuowana w serialu To zawsze Agatha. Teraz showrunner Terry Matalas w rozmowie z Phase Hero potwierdził i jednak szczegóły na temat tego, jak będą się ze sobą łączyć:

WandaVision to jeden z moich ulubionych tytułów wszech czasów. Obejrzałem go do tej pory trzy razy. Więc nasz serial musi być dobry – bezpośrednio łączy się z WandaVision.

Vision Quest - nowe informacje o fabule

Paul Bettany w rozmowie z portalem Collider zdradził także, że nowy serial Marvela zabierze nas do środka „zagraconego” umysłu Visiona.

Jednym z najciekawszych elementów serialu jest fakt, że w końcu zobaczymy, jak wygląda umysł Visiona. I to miejsce jest bardziej zaśmiecone niż mogłoby się wydawać. To jasne, że zapisywał, kopiował i wklejał [sztuczne inteligencje], by zatrzymać je przy życiu. Jedną z nich musi oczywiście trzymać za wysokim murem, bo jest psychopatą. Ale jest sprytny.

Możemy domyślać się, że „psychopata” którego wspomina Paul Bettany, to Ultron. Potwierdzono już wcześniej, że będzie ważnym bohaterem serialu.

Scarlet Witch - ciekawostki

