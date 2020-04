Platformy VoD mogą zapłacić milionowy podatek na rzecz PISF-u

Polski Instytut Sztuki Filmowej już wkrótce może doczekać się sporego zastrzyku gotówki. W projekcie Tarczy antykryzysowej 3.0, opracowanej na potrzeby walki ze skutkami pandemii koronawirusa, znalazły się zapisy dotyczące zmian w funkcjonowaniu internetowych platform filmowych. Ustawodawca chce uchwalić zapis obligujący dystrybutorów treści VoD do przekazywania 1,5 proc. przychodów na rzecz PISF-u.

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z 28 kwietnia 2020 możemy znaleźć następującą propozycję nowych regulacji prawnych:

Nałożenie na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie obowiązku dokonywania wpłat na rzecz PISF będzie skutkowało zwiększeniem wpływów PISF, pochodzących z wpłat uzyskiwanych od przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie dystrybucji treści audiowizualnych. Szacowany przychód dla PISF wyniesie ok. 15 mln zł do końca roku 2020 oraz co najmniej 20 mln zł rocznie w kolejnych latach. Szacunek ten oparty jest na danych przedstawionych przez Europejskie Obserwatorium Audiowizualne.

W dokumencie opracowanym przez premiera Mateusza Morawieckiego wymieniono firmy, które miałyby zostać objęte nowym podatkiem wraz z szacowaną wysokością wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Najwięcej wpłaciliby właściciele platform Netflix (6,44 mln zł), Ipla (4,03 mln zł) oraz Player.pl (1,53 mln zł). Na liście znajdują się także serwisy Amazon Prime Video (665,87 tys zł), Cda.pl (580,93 tys zł) oraz Apple TV+ (4356 zł). Blisko 3,5 mln zł miałoby trafić do PISF-u od innych dostawców, niewymienionych z nazwy. Rząd zakłada, że najmniejsze podmioty z branży VoD mogłyby liczyć na zwolnienie z nowego podatku. Nie sprecyzowano, o jakich platformach mowa, nie wskazano także maksymalnego progu przychodów uprawniającego do przyznania ulgi.

W tym miejscu warto zauważyć, że nowa opłata może mieć charakter stały, a nie przejściowy. Ustawodawca wyraźnie wskazał w projekcie szacowane wpływy z tytułu nowej opłaty w kolejnych latach funkcjonowania podatku. Zwróciliśmy się do przedstawicieli PISF-u z prośbą o komentarz w sprawie propozycji nowych opłat audiowizualnych, czekamy na odpowiedź ze strony instytucji.