VOD.pl - darmowa platforma w Polsce. Oto TOP filmy i seriale w ofercie

fot. materiały prasowe

VOD.pl od 14 lutego 2023 należy do TVN Warner Bros. Discovery. Serwis – wcześniej będący częścią Ringier Axel Springer Polska – został przekształcony w darmową wersję płatnego Playera. Nowa odsłona VOD.pl zawiera programy z bazy Warner Bros. Discovery, a także rozrywkę pochodzącą od lokalnych i międzynarodowych dostawców. Znajdziemy tam produkcje, za które odpowiadają Red Bull TV czy Grupy Kino Polska/SPI International.

Na start otrzymaliśmy ponad 500 tytułów. Do biblioteki serwisu trafiło nie tylko wiele klasycznych pozycji, ale też mnóstwo ciekawych nowości. Na uwagę zasługuje zwłaszcza zbiór kryminałów. Możecie obejrzeć Most nad Sundem, Upadek czy serial Odwróceni. Sympatyków słodko-gorzkiej historii brzydkiego kaczątka z pewnością ucieszy kultowa Brzydula. A jeśli lubicie romantyczne tytuły, to polecamy Wam trzy części Listów do M. Poza tym platforma zapewnia dostęp do bogatej bazy programów.

VOD.PL – co warto obejrzeć?

Zachęcamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem po VOD.pl.