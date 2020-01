W Doctor Strange in the Multiverse of Madness zobaczymy nową bohaterkę w MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Już od kilku miesięcy głośno spekuluje się na temat tego, że niebawem w MCU zadebiutuje zupełnie nowa bohaterka - America Chavez aka Miss America. Według doniesień portalu The Illuminerdi miałaby ona pojawić się w zaplanowanym na przyszły rok filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Rewelacje te oparte są na jednym z ogłoszeń castingowych; Marvel Studios szuka więc obecnie nastolatki o latynoamerykańskich korzeniach, która wcieli się na ekranie w rolę "kogoś w rodzaju pomocnicy Najwyższego Maga".

Warto w tym miejscu odnotować, że America Chavez w komiksach pochodziła z alternatywnej rzeczywistości i posiadała moc przemieszczania się pomiędzy światami. Jest to o tyle ważne, że według pogłosek w samym filmie Doktor Strange miałby wędrować po różnych wymiarach tuż po tym, jak zdolności Scarlet Witch wymkną się spod kontroli.

Miss America w komiksowej historii zadebiutowała we wrześniu 2011 roku. Heroina urodziła się w tzw. Równoległej Utopii, położonego na rubieżach wieloświata wymiaru kontrolowanego przez byt znany jako Demiurg. Chavez przejęła część jego magicznych mocy, by później, w obliczu katastrofy swojej rzeczywistości, rozpocząć podróż przez alternatywne światy, próbując przy okazji dowieść sobie samej, że zasługuje na miano superbohaterki. Działała w takich grupach jak A-Force czy Young Avengers. Chavez posiada nadludzką siłę i szybkość, potrafi latać, jak również strzelać wiązkami energii gwiezdnej. To także pierwsza w komiksach Marvela postać LGBTQ z latynoamerykańskimi korzeniami, która doczekała się własnej serii.

America Chavez

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma zadebiutować w kinach w Polsce 7 maja przyszłego roku.