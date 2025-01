BAFTA 2025 - nominacje. Prawdziwy ból doceniony, Challengers pominięte, a na podium jest musical

fot. Searchlight Pictures/Neon/Warner Bros. Pictures

Ogłoszono informacje do nagrody BAFTA 2025. Spośród wyróżnionych filmów najwięcej nominacji zebrał film Konklawe z Ralphem Fiennesem w reżyserii Edwarda Bergera (12 nominacji), a także musical Emilia Pérez (11 nominacji). Rekord w ilości nominacji nadal wynosi 14 i dzieli go Na Zachodzie bez zmian, Przyczajony tygrys, ukryty smok oraz Jak zostać królem z 2011 roku.

Nieco niżej uplasowały się takie produkcje jak Anora, Wicked, The Brutalist oraz Kompletnie nieznany. Aż sześć nominacji udało się zdobyć brytyjskiej produkcji Kneecap. Filmy Luci Guadagnino, czyli Queer oraz Challengers obeszły się smakiem.

Diuna: Część druga została z kolei wyróżniona w kategoriach technicznych i otrzymała łącznie siedem nominacji. Nosferatu, na którego premierę Polacy jeszcze czekają, zdobył ich pięć. Warto nadmienić, że wśród nominowanych znalazł się Prawdziwy ból, a zatem film kręcony w Polsce, który mocno czerpał z osobistych przeżyć Jessego Eisenberga związanych z naszym krajem.

Pełna lista nominowanych w najważniejszych kategoriach znajduje się poniżej.

BAFTA 2025 - nominacje

NAJLEPSZY FILM

Anora

The Brutalist

Kompletnie nieznany

Konklawe

Emilia Perez

NAJLEPSZY FILM BRYTYJSKI

Bird

Blitz

Konklawe

Gladiator 2

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace i Gromit: Zemsta pingwina

NAJLEPSZY DEBIUT BRYTYJSKIEGO SCENARZYSTY, REŻYSERA LUB PRODUCENTA

Hoard - Luna Carmoon (reżyserka, scenarzystka)

Kneecap - Rich Peppiatt (reżyser, scenarzysta)

Monkey Man - Dev Patel (reżyser)

Santosh - Sandhya Suri (reżyser, scenarzysta), James Bowsher (producent), Balthazar de Ganay (producent)

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

All We Imagine As Light

Emilia Perez

I'm Still Here

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

NAJLEPSZY DOKUMENT

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: Historia Christophera Reeve'a

Will & Harper

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

Flow

W głowie się nie mieści 2

Wallace i Gromit: Zemsta pingwina

Dziki robot

NAJLEPSZY REŻYSER

Sean Baker - Anora

Edward Berger - Konklawe

Denis Villeneuve - Diuna: Część druga

Jacques Audiard - Emilia Perez

Coralie Fargeat - Substancja

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Anora

The Brutalist

Kneecap

Prawdziwy ból

Substancja

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Kompletnie nieznany

Konklawe

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofia Gascon - Emilia Perez

Marianne Jean-Baptiste - Hard Truths

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - Substancja

Saoirse Ronan - The Outrun

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Selena Gomez - Emilia Perez

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Jamie Lee Curtis - The Last Showgirl

Isabella Rossellini - Konklawe

Zoe Saldana - Emilia Perez

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Adrien Brody - The Brutalist

Timothee Chalamet - Kompletnie nieznany

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konklawe

Hugh Grant - Heretyk

Sebastian Stan - Wybraniec

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Yuri Borisov - Anora

Kieran Culkin - Prawdziwy ból

Clarence Maclin - Sing Sing

Edward Norton - Kompletnie nieznany

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - Wybraniec

NAJLEPSZA MUZYKA

Daniel Blumberg - The Brutalist

Volker Bertelmann - Konklawe

Clément Ducol - Emilia Perez

Robin Carolan - Nosferatu

Kris Bowers - Dziki robot

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Lol Crawley - The Brutalist

Stéphane Fontaine - Konklawe

Greig Fraser - Diuna: Część druga

Paul Guilhaume - Emilia Perez

Jarin Blaschke - Nosferatu

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Better Man: Niesamowity Robbie Williams

Diuna: Część druga

Gladiator 2

Królestwo Planety Małp

Wicked