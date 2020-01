She-Hulk - kiedy ruszą zdjęcia do nowego serialu MCU od Disney+?

Premiery wyczekiwanych seriali MCU, które zagoszczą na platformie Disney+, coraz bliżej. Debiutu produkcj WandaVision możemy spodziewać się jeszcze w 2020 roku, podobnie rzecz ma się z The Falcon and the Winter Soldier. Wygląda na to, że w tym roku rozpocznie się też produkcja innych seriali, a jednym z nich jest She-Hulk! Główna rola nie jest jeszcze obsadzona, ale wg ComicBook.com zdjęcia mają rozpocząć się już w lipcu w Atlancie.

She-Hulk wyprodukuje prezes Marvel Studios, Kevina Feige, wraz ze scenarzystką/producentką Jessicą Gao, znaną z pracy przy Ricku i Mortym, Dolinie Krzemowej i Take My Wife.

Podczas panelu Marvel Studios na CCXP19 w grudniu Feige zapowiedział, że Moon Knight, Ms Marvel i She-Hulk mają być gotowe do końca tego roku. Główni bohaterowie na ekranie zadebiutują właśnie w serialach platformy, mają jednak pojawiać się również w filmach z uniwersum i wędrować między produkcjami.