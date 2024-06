W garniturach - czy powstanie film? Gwiazda serialu uważa, że to możliwe

materiały prasowe

Reklama

Patrick J. Adams jest znany z roli Mike'a Jamesa Rossa w serialu W garniturach. Aktor wyjawił, czy możemy spodziewać się powrotu do Pearson Hardman i ponownego spotkanie ze starymi bohaterami.

W garniturach - czy powstanie film?

Na pytanie fana o to, czy możemy spodziewać się filmu ze świata W garniturach, Patrick J. Adams odpowiedział:

To z pewnością coś, czym [twórca Aaron Korsh - przyp. red.] jest zainteresowany - zebranie ekipy ponownie razem. Jest milion czynników, które wpłyną na to, czy dojdzie to do skutku, jednak jest to możliwe.

Patrick J. Adams jest chętny do powrotu, podobnie zresztą jak Dulé Hill, który grał Alexa Williamsa w serialu. Jeśli sam Aaron Korsh rzeczywiście także o tym myślał, są duże szanse na to, że w przyszłości dostaniemy film z uniwersum.

Warto przypomnieć, że gdy osiem sezonów W garniturach zostało dodane do biblioteki Netflixa, stało się wielkim hitem i nie schodziło z czołówki rankingu Nielsena najchętniej streamowanych seriali przez kilka miesięcy.

Pojawiła się także informacja, że zamówiono spin-off serialu ze Stephenem Amellem w roli Teda Blacka, byłego prokuratora federalnego z Nowego Jorku, który nieco się przekwalifikował, by reprezentować największe szychy Los Angeles. Na pewno więc W garniturach nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.

TOP40 najlepszych seriali w historii - średnia najważniejszych rankingów w sieci

40. The Bear (2022 - nadal) - 7,89/10