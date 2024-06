W głowie się nie mieści 2 - wynik na Rotten Tomatoes. Krytycy wydali jednogłośny werdykt

fot. Pixar/Disney

W chwili pisania tego artykułu W głowie się nie mieści 2 ma 92% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. To oznacza, że werdykt recenzentów jest jednoznaczny: film dostał odznakę Świeży. Za to średnia ocen wynosi solidne 7,50 na 10. Wśród czołowych krytyków ta liczba tylko nieznacznie się zmieniła - 7,20 na 10.

Krytycy chwalą aktorstwo głosowe. Większość także zgadza się, że W głowie się nie mieści 2 oferuje całą gamę różnych emocji, skutecznie rozbawiając i wzruszając widza. Tak jak przy pierwszych reakcjach recenzenci donoszą, że to doskonały film familijny, ponieważ przemówi do osób w różnym wieku. Liam Maguren z Flicks zasugerował nawet, że główna bohaterka jest nowym Andym i jeśli Pixar odważyłby się na kolejny krok, być może mielibyśmy wreszcie następcę serii Toy Story.

"Wspaniały powrót do formy, zawierający elementy, które definiują najlepsze dzieła Disneya czy Pixara, a których brakowało przy ich ostatnich porażkach - mianowicie silnej, emocjonalnej historii, z masą wizualnych gagów, postaciami, których nie da się nie kochać, no i oczywiście animacją najwyższej klasy" - Jim Schembri z jimschembri.com

Jeśli chodzi o minusy, większość krytyków zgadza się, że jedynka była lepsza, a sequel nie jest tak przełomowy, jak ona - nic nie jest w stanie chociażby przebić wielkiego poświęcenia Bing-Bonga. Pojawiły się także pojedyncze głosy, że detale historii są niedopracowane. Amy Nicholson z Washington Post stwierdziła także, że fabuła mogłaby być ciekawsza, gdyby Pixar zdecydował się na trochę odważniejsze tematy, towarzyszące dorastaniu - takie jak PMS i libido.

"Błyskotliwy, zabawny i pełen inteligentnych akcentów. Aktorstwo głosowe najwyżej klasy. Chociaż film jest niezaprzeczalnie dobrze zrobiony, to brakuje w nim jednak magii, co często zdarza się, gdy w tytule jest 2" - Johnny Oleksinski z New York Post

