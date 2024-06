Pierwsze reakcje na W głowie się nie mieści 2. Pixar "wraca do formy" i stworzył "arcydzieło"?

fot. Pixar/Disney

Już niedługo na ekrany kin wejdzie W głowie się nie mieści 2. Pierwsza część nie tylko była hitem w box office, ale również wygrała Oscara w kategorii Najlepszy długometrażowy film animowany. Nic dziwnego, że wiele osób jest ciekawych, czy sequel będzie równie udany. Jednak jeśli wierzyć pierwszym reakcjom, fani nie mają się o co martwić.

W głowie się nie mieści 2 - pierwsze reakcje

@POCculture napisało:

Widziałem W głowie się nie mieści 2! Mnóstwo w nim śmiechu, łez i radości. To taki rzadki tytuł, który przemówi do widza w każdym wieku; będzie się głośno śmiać i płakać. Obejrzyjcie ten film z ukochaną osobą, ponieważ to takie doświadczenie, którym należy się dzielić.

Daniel Baptista, prowadzący The Movie Podcast, powiedział za to, że W głowie się nie mieści 2 to jeden z najmocniejszych filmów Pixara, jakie kiedykolwiek powstały. Także stwierdził, że to produkcja idealna dla osób w każdym wieku.

Z kolei @zgub6 z Feature First podsumował, że to "powrót do formy" ze strony Pixara. Dodał, że relacja pomiędzy Riley i jej emocjami jest jedną z najmocniejszych stron filmu. Pochwalił też Mayę Hawke w roli Niepokoju.

Ian Sandwell z Digital Spy ocenił:

Nie ma powodu, by bać się o W głowie się nie mieści 2. Sequel Pixara po raz kolejny podchodzi do tematu dojrzewania w zabawny, pomysłowy i wzruszający sposób, dokładnie jak w przypadku pierwszej części.

Dodał, że choć film nie wzrusza tak, jak swój poprzednik, to wciąż w genialny sposób przekazuje przesłanie, z którym łatwo jest się utożsamiać.

Shahbaz z The Movie Podcast nazwał nawet film arcydziełem.

W głowie się nie mieści 2 to ARCYDZIEŁO. Radosne cudo od początku do końca, które idealnie uosabia niepokój. Maya Hawke i Amy Poehler są tak urocze, jak zawsze, a nowe postacie sprawiają, że film błyszczy jeszcze bardziej. To wzruszający klasyk Pixara, dzięki któremu doświadczysz wszystkich słodkich emocji.

Krytyk filmowy Peter Howell stwierdził nawet, że woli cztery nowe emocje od starego składu - jego zdaniem są bardziej kreatywne.

