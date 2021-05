W Tokio powstała siłownia dla e-sportowców

Źródło: tokyometro.jp

Japonia znana jest ze swego progresywnego podejścia do rynku gier komputerowych, nic więc dziwnego, że to w tym kraju powstała pierwsza na świecie "siłownia e-sportowa". Za stworzenie tej nietypowej instytucji odpowiadają przedsiębiorstwa Tokyo Metro oraz Geshipi, które postanowiły unowocześnić klasyczną kafejkę internetową i przystosować ją do wymagań najbardziej wymagających graczy.

Kontrowersyjna nazwa nowego przybytku nie jest bezzasadna, gdyż cały model biznesowy lokalu zbudowano wokół gier o charakterze e-sportowym. Klienci mogą wykupić jednorazowy trzygodzinny trening za równowartość ok. 50 zł albo zainwestować w miesięczny karnet w cenie ok. 190 zł. Abonenci otrzymają możliwość trenowania każdego dnia w ramach 3-godzinnego limitu. Wśród gier oferowanych przez firmę znajdziemy takie tytuły jak Identity V, League of Legends, Puyo Puyo, Rainbow Six: Siege czy Valorant.

Źródło: tokyometro.jp

Największą przewagą siłowni e-sportowej nad klasycznymi kafejkami internetowymi będzie możliwość wykupienia treningu personalnego. Do współpracy przy tym projekcie zaproszono takie organizacje jak Crest Gaming, JeSU czy Glory Be Esports, które udostępnią klientom swoich ekspertów. Współpraca z zawodowymi trenerami może okazać się dobrą przepustką do świata prawdziwego e-sportu.

Organizatorzy nie zamykają się jednak na aspirujących bądź młodych zawodowców. Lokal chce przyciągnąć szerokie spektrum klientów, a personel ma ułatwić początkującym wejście do świata gamingu oraz zrozumienie zasad, jakimi rządzą się poszczególne tytuły.

W lokalu dostępnych będzie jedynie 12 stanowisk, pierwsi gracze skorzystają z oferty tej nietuzinkowej siłowni już 19 maja.