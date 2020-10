W zasadzie napisałem finał Endgame i nie dostałem ani centa - kolejna krytyka adaptacji komiksów

Od kilku dni w branży komiksowej i nie tylko głośno dyskutuje się o wywiadzie legendarnego Alana Moore'a dla serwisu Deadline. Przypomnijmy, że autor Watchmen w ostrych słowach odniósł się do współczesnych filmów superbohaterskich, przyznając jednocześnie, iż nie widział żadnego od momentu premiery Batmana w reżyserii Tima Burtona. Moore wskazywał choćby na "groteskowe próby" dostosowania herosów do świata dorosłych, pozwalając sobie na uwagę, że "wszyscy ci bohaterowie zostali skradzeni ich autorom":

To bardzo niebezpieczne, że tysiące dorosłych osób ustawiają się w kolejce, aby oglądać postacie stworzone 50 lat wcześniej dla 12-letnich chłopców.

Teraz do tej krytyki przyłączyli się Rick Remender, pracujący wcześniej nad takimi seriami jak Venom, Punisher, X-Force, Uncanny Avengers i Captain America, a także Jimmy Palmiotti, współautor komiksowych przygód Harley Quinn. Pierwszy z nich nie przebierał w słowach:

Alan Moore,... Może ludzie, którzy stworzyli tak uwielbiane przez was własności intelektualne, mają dobry powód, by być wkurzonymi? Ja sam w zasadzie napisałem zakończenie, ale ani nie zostałem zaproszony na premierę, ani nie dostałem z tego tytułu nawet centa. Historia wbyła oparta na tym, co stworzyłem, ale nikt mi za to nie podziękował. To nie jest zaskakujące. Twórcy pracujący dla tych firm wiedzą, z jakimi ludźmi mają do czynienia.