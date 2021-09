W11 - gwiazda paradokumentu TVN walczy ze stacją o wypłatę zaległych tantiem

fot. TVN

Serial paradokumentalny W11 - Wydział śledczy był emitowany na antenie stacji TVN w latach 2004-2014 okazując się sporym sukcesem. Produkcja opowiadała o pracy kilku par policjantów, którzy w każdym odcinku prowadzili nowe śledztwo. Jedną z gwiazd projektu był Sebastian Wątroba, który po zakończeniu prac nad serialem postanowił spróbować swoich sił w aktorstwie. Mogliśmy go zobaczyć między innymi w takich produkcjach jak Proceder czy Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny. Występujący w W11 oraz innym paradokumencie Detektywi, policjanci-aktorzy weszli w konflikt ze stacją TVN i Związkiem Artystów Scen Polskich. Chodzi o zaległe wypłaty z tantiem. Jak twierdzi Wątroba sięgają one kwoty 17 mln złotych za 14 lat pracy do podziału na osiem osób. W zeszłym tygodniu odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie.

Jak twierdzi Wątroba na swoim Instagramie jak zeznała pewna świadek, do niedawna jeszcze pracownica ZASP, dyrektor związku, Andrzej Gajewski, miał na zebraniach Komisji ds. Repartycji Tantiem ZASP, która zajmuje się podziałem tantiem, twierdzić, że trzeba przedłużać wypłaty dla aktorów ze wspomnianych programów, aby ich roszczenia uległy przedawnieniu.

Gajewski na konferencji zarządu ZASP zapewnił, że może znaleźć 10 świadków, którzy potwierdzą, że nie użył takiego sformułowania, a ZASP nie prowadził sprawy programu, aby uniemożliwić wypłatę tantiem aktorom. Organizacja przekonuje, że sama prowadzi w tej sprawie spór sądowy z TVN, ponieważ stacja nie uznaje paradokumentów jako utworów podlegających tantiemizacji, a umowa z ZASP przewiduje wypłatę pieniędzy za każdy utwór audiowizualny emitowany na antenie.

Oto komentarz jaki podało biuro prasowe TVN Grupy Discovery portalowi Wirtualnemedia.pl:

TVN prawidłowo wykonał wszystkie zobowiązania wynikające z umów zawartych w związku z programami „W-11” i „Detektywi”. Ustalenie tego komu i w jakiej wysokości należy się wynagrodzenie tantiemowe pozostaje w gestii organizacji zbiorowego zarządzania, a nie nadawcy. Pomiędzy Panem Sebastianem Wątrobą i ZASP od kilku lat toczy się w tym zakresie skomplikowany spór sądowy i kwestia ta nie została przesądzona.