Pajęczyna - Player ujawnia datę premiery serialu z Joanną Kulig

fot. Marcin Makowski

Pajęczyna to pełen napięcia, nowy serialowy thriller platformy Player, którego akcja dzieje się na dwóch planach czasowych: w 1978 roku oraz 2010 roku. Ogłoszono datę premiery produkcji. Serial zadebiutuje na Playerze 19 października.

W roli głównej w produkcji zobaczymy Joanne Kulig. Ponadto w obsadzie znajdują się Eryk Lubos, Anna Radwan, Michalina Olszańska, Mateusz Banasiuk, Edyta Olszówka, Marek Kalita, Rafał Mohr, Andrzej Grabowski, Szymon Bobrowski, Wojciech Wysocki, Liliana Głąbczyńska, Przemysław Sadowski i Hubert Miłkowski.

Oto oficjalny opis fabuły produkcji:

Serial Pajęczyna to historia inspirowana mało znanymi faktami z historii późnego PRL-u, kiedy to w szczycie gierkowskiej prosperity Polska rozwijała własny program atomowy. Dzieciństwo Kornelii Titko, odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym. Matka Kornelii, Teresa Titko była wybitnym fizykiem jądrowym; w gierkowskim programie nuklearnym pełniła rolę prawej ręki jego twórcy, generała-profesora Grzegorza Giedrowicza. Po latach w życiu Kornelii pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo. Kim jest tajemniczy mężczyzna i co naprawdę łączy go ze śmiercią dwóch najbliższych Kornelii kobiet? Jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za wtargnięcie na zakazane terytoria? Jaką rolę w tej historii sprzed lat odegrali oficerowie PRL-owskiego kontrwywiadu: kapitan Ewa Wolańska oraz podporucznik Tadeusz Mróz? Komu zależało na tym, aby Polska nie dołączyła do niewielkiego grona państw, liczących się w atomowym wyścigu?