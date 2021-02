Jakiego seansu unikać w walentynki? Najbardziej tandetne komedie romantyczne

źródło: materiały prasowe

Wielkimi krokami zbliżają się walentynki. Pandemia wymusi na zakochanych zapewne inne aktywności od kina i kolacji w restauracji, więc w ruch pójdą pewnie klasyczne i dobrze znane komedie romantyczne. Portal OnBuy.com dokonał analizy poszczególnych filmów i sprawdzono, który film romantyczny jest najbardziej tandetny.

W tym celu sprawdzono, jak często w danym filmie romantycznym zdarza się banalna scena lub wątek związany właśnie z dniem zakochanych. Wśród tych elementów wymieniono m.in.: pocałunek, podarunek, scenę randki, scenę seksu, ale też scenę płaczu i scenę zerwania. Okazuje się, że najbardziej tandetny jest film Kiedy Harry poznał Sally, w którym co 48 sekund mamy jeden z wymienionych wyżej aspektów. Na drugim miejscu jest Dziennik Bridget Jones (co 59 sekund) oraz Od wesela do wesela (co 1 minutę i 7 sekund) na trzecim. W zestawieniu mamy także Pretty Woman (co 156 sekund) oraz Notting Hill (co 75 sekund).

Poniżej możecie zobaczyć zestawienie pod kątem liczby pocałunków w zestawionych filmach oraz pełną infografikę:

11. Pretty Woman - liczba pocałunków: 2