Kto się ukrywa na planie Fantastycznej Czwórki? Nowa plotka zdradza umiejętności syna Reeda i Sue

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Fantastyczna Czwórka to bardzo ważny film dla Marvel Studios, które ostatnio zalicza sporo potknięć, ale i sukcesów, mieszając jedno z drugim. Poprzednie adaptacje z tymi postaciami nie były szczególnie udane (choć nie wszystkie były tragiczne), więc Kevin Feige liczy na przełamanie passy i przedstawienie Pierwszej Rodziny Marvela z szacunkiem do materiału źródłowego. Zdjęcia na planie trwają już od jakiegoś czasu i niebawem mają się zakończyć. Tymczasem zauważono na nim ciekawą scenę - moment transportowania tajemniczej postaci przez plan, zasłoniętej przez innych ludzi przed okiem paparazzi.

ROZWIŃ ▼

Fani od razu rozpoczęli spekulacje. Niektórzy twierdzą, że to po prostu ktoś z głównej obsady, ale to nie miałoby wiele sensu - do tej pory aktorzy nie ukrywali się na planie, nawet w superbohaterskich strojach. Inną popularną teorią jest ta, że na wideo widzimy ukrytego Roberta Downey Jr., który może pojawić się w filmie w krótkiej scenie lub scenie po napisach w roli Dr. Dooma, w której zapowiedziano go podczas Comic-Con. A kto to jest Waszym zdaniem?

Fantastyczna Czwórka - nowa teoria

Nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ale wielu informatorów twierdzi od dawna, że w filmie pojawi się Franklin Richards, czyli syn Reeda i Sue. Zdaniem scoopera MyTimeToShineH, którego informacje często się sprawdzały, będzie on posiadać umiejętność podróżowania przez multiwersum. Kevin Feige mówił już o tym, że Fantastyczna Czwórka pojawi się również w dwóch nadchodzących filmach o Avengers, czyli Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars.

To może się pokrywać z plotkami na temat fabuły. Zdaniem niektórych Galactus, którego potwierdzono jako złoczyńcę w tym filmie, będzie domagać się od Fantastycznej Czwórki oddania mu Franklina Richardsa. Tylko wtedy oszczędzi planetę, na której żyją bohaterowie. Po to też wyśle Srebrnego Surfera - aby ten dostarczył złoczyńcy dziecko dwójki herosów. Możliwe, że wynika to z domniemanych umiejętności młodego Richardsa, które mogłyby pomóc Galactusowi w podróżowaniu do innych światów i pochłanianiu ich - szczególnie jeśli uniwersum Fantastycznej Czwórki umiera, co również jest tematem spekulacji i plotek.

Najwięksi wrogowie Fantastycznej Czwórki