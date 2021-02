BioShock - Eddie Redmayne brał udział w castingu do roli w adaptacji gry wideo

fot. 2K Games

Universal długo pracował nad filmem opartym na grze wideo pt. BioShock. O tytule mówiło się już w 2009 roku, było też o nim głośno głośno w 2017. Wówczas, tuż przed rozpoczęciem zdjęć, wytwórnia Universal zdecydowała się wstrzymać projekt. Reżyserem filmu miał być Gore Verbinski, który upierał się przy stanowisku, że powinien on otrzymać kategorię wiekową R. Podobno to właśnie spór o ten istotny aspekt ostatecznie zadecydował o losach tej produkcji, choć niektórzy są zdania, że problemem nie do przeskoczenia okazały się kwestie budżetowe.

Tymczasem w castingach brało udział wielu popularnych aktorów. Okazało się, że jednym z nich był... Eddie Redmayne - aktor podzielił się tym faktem podczas rozmowy z Variety. Redmayne mieszkał wówczas z Jamiem Dornanem, z którym - tak się złożyło - rywalizował o rolę w tym filmie (najpewniej chodzi o postać Jacka). Nie jest jednak jasne, jak im poszło, biorąc pod uwagę, że nigdy nie rozpoczęto realizacji obrazu.

flickr

Nie zapowiada się, by prace nad filmem miały zostać wznowione.