Walker: Lindsey Morgan odchodzi z serialu. Jaki powód?

fot. The CW

Jak donosi Deadline, Lindsey Morgan odchodzi z serialu Walker w 2. sezonie. Pojawi się w określonej liczbie odcinków, które zostały już nakręcone. ale nie wiadomo, który dokładnie będzie jej ostatnim. W oświadczeniu aktorki czytamy, że podjęła tę decyzję z przyczyn osobistych. Sama zgłosiła się do producentów, prosząc ich o wypisanie z serialu. Ci jednak podkreślają, że są otwarci na to, by Morgan w przyszłości pojawiła się w formie gościnnego występu.

- Po wnikliwym przemyśleniu podjęłam niezwykle trudną decyzję, aby porzucić rolę Micky Ramirez w serialu Walker z przyczyn osobistych. Jestem wdzięczna za wsparcie od producentów, CBS Studios oraz telewizji The CW za to, że mi na to pozwolili - napisała Morgan w oświadczeniu.

Nie wiadomo, o jakie dokładnie przyczyny osobiste chodzi. Media nie mają informacji, czy rzeczywiście to jest powodem, czy jedynie PR-ową informacją dla opinii publicznej.

- Lindsey jest wspaniała osobą. Jestem dumny i wdzięczny za jej pracę przy Walkerze. Co więcej, jestem zaszczycony, że mogę ją nazwać przyjaciółką - napisał Jared Padelcki, gwiazda serialu oraz producent wykonawczy.

Przypomnijmy, że Micky Ramirez była partnerką Cordella Walkera w serialu. Nie wiadomo, czy po jej odejściu bohater dostanie nową towarzyszkę lub towarzysza.