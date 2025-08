Darksiders 4 z nowym materiałem. Wszyscy jeźdźcy apokalipsy w jednym zwiastunie!

fot. THQ Nordic

Podczas wydarzenia THQ Nordic Digital Showcase 2025 zaprezentowano nowy zwiastun Darksiders IV. Klimatyczne wideo przedstawia wszystkich czterech Jeźdźców Apokalipsy: Wojnę, Śmierć, Furię i Waśń. Niestety, zabrakło fragmentów rozgrywki, a twórcy nie ujawnili nawet przybliżonej daty premiery.

Szczegóły dotyczące Darksiders 4 wciąż owiane są tajemnicą. Z oficjalnego opisu wynika jednak, że rozgrywka będzie przypominać poprzednie odsłony serii, łącząc elementy walki, eksploracji oraz rozwiązywania zagadek. Gracze będą mogli korzystać z różnorodnych broni i stylów walki charakterystycznych dla poszczególnych jeźdźców.

Za stworzenie czwartej części odpowiada założone w 2014 roku studio Gunfire Games, znane m.in. z takich produkcji jak Remnant: From the Ashes, Chronos: Before the Ashes czy Darksiders III.