Wallmart ma szaloną reklamę! Enterprise, C-3PO, Flash Gordon i inni w spocie

Wallmart, sieć domów towarowych w USA, przygotował świetną reklamę na Super Bowl 2020. Jest ona pełna popkultury i postaci z znanych z kinowego ekranu. Mamy USS Enterprise, Billa (z Bill and Ted), Buzza z Toy Story, C-3Po i R2-D2, Flasha Gordona, Strażników Galaktyki (przynajmniej ich statek), Marsjanów oraz bohaterów serii LEGO Nawet nie zabrakło miejsca na nawiązanie do filmów Blade Runner 2049 oraz Nowy początek.

Zdecydowanie będzie to jedna z najbardziej szalonych popkulturowych reklam podczas Super Bowl 2020. Wszyscy bohaterowie przybywają do Wallmarta, by odebrać swoje zakupy.

Przypomnijmy, że w 2020 roku za 30 sekundowy spot trzeba zapłacić 5,6 mln dolarów. Pomimo rekordowej kwoty do zapłacenia za emisję podczas finału Super Bowl, miejsca reklamowe wyprzedały się w oka mgnieniu. Nic dziwnego, w ostatnich latach przeważnie wydarzenie sportowe ogląda ponad 100 mln Amerykanów.