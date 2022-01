Walmart chce rewolucji. Firma interesuje się metawrsum, kryptowalutami i NFT

Źródło: Pixabay

Firma Meta rozkręciła szał na metawersa, innowacyjne narzędzia społecznościowe bazujące na wirtualnej rzeczywistości, które jak żywo przypominają gibsonowską cyberprzestrzeń. Jak się okazuje, potencjał tej technologii dostrzegł także Walmart. Amerykańska korporacja złożyła siedem wniosków patentowych, które pozwalają przypuszczać, że już wkrótce usłyszymy o projekcie kolejnej futurystycznej platformy komunikacyjnej.

W dokumentach patentowych znajdziemy nawiązania zarówno do samego metawersum, kryptowalut, cyfrowych portfeli, jak i NFT. Firma chciałaby m.in. ułatwić wykorzystanie cyfrowych tokenów jako alternatywnej metody płatności czy stworzyć sklep internetowy wyspecjalizowany w sprzedaży wirtualnych dóbr.

Korporacja odniosła się do tych dokumentów na łamach serwisu CNBS:

Przez cały czas testujemy nowe pomysły. Niektóre pomysły przeradzają się w produkty bądź serwisy, które trafiają do klientów. Inne zaś testujemy, przetwarzamy i uczymy się na ich przykładzie – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Samo złożenie wniosków patentowych nie oznacza, że opisane w nich rozwiązania kiedykolwiek doczekają się realizacji. Nie można jednak wykluczyć, że część z nich przekuje się w rzeczywiste usługi, których zadaniem będzie wyznaczenie nowych kierunków rozwoju branży zakupów internetowych. Pełnomocnik ds. znaków towarowych Josh Gerben nie ma wątpliwości, że mamy tu do czynienia z czymś więcej niż tylko z zabezpieczeniem prawym niekonwencjonalnych pomysłów przedstawicieli firmy Walmart.

Gerben zauważył w swojej wypowiedzi dla CNBS, że we wnioskach użyto sformułowań, które są czymś więcej niż tylko mglistą obietnicą. Jego zdaniem patenty stanowią dowód na to, że korporacja poważnie przeanalizowała potencjał nowych technologii i ma konkretny plan na to, jak wykorzystać metawersa oraz rynek blockchainowy na swoją korzyść. Świadczy o tym m.in. zarejestrowanie przez firmę takich znaków towarowych jak Verse to Store, Verse to Curb czy Verse to Home.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze