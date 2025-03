Zwiastun The Last of Us bije rekordy popularności. Ogromny wzrost zainteresowania

fot. Max

1. sezon The Last of Us z 2023 roku pokazał, że udana adaptacja gry komputerowej jest w stanie być jednocześnie szalenie popularna i przebić się poza bańkę graczy i trafić do niedzielnego widza, który o oryginale nie miał pojęcia. Drugi sezon jest już za rogiem, czego najlepszym dowodem było niedawne opublikowanie zwiastuna. Jak podaje Deadline, zwiastun ten pobił rekordy popularności jeśli chodzi o seriale Max i HBO.

Samo Warner Bros. Discovery pochwaliło się wynikiem zwiastuna, który premierę miał w ostatnią sobotę (tj. 8 marca 2025 roku). Do tej pory na wszystkich platformach zgromadził on łącznie 158 mln wyświetleń, co jest nowym rekordem dla produkcji HBO i Max. To też wynik o 160% lepszy od poprzednich zwiastunów i zapowiedzi, które otrzymało The Last of Us. Zważywszy na to, że finałowy odcinek 1. sezonu również jest rekordowy, ponieważ to pojedynczy odcinek z oglądalnością na poziomie 8.2 mln wyświetleń na wszystkich platformach, 2. seria zapowiada się na jeszcze większy hit.

The Last of Us – opis fabuły 2. sezonu

Po pięciu latach spokoju od wydarzeń z pierwszego sezonu wspólna przeszłość dopada Joela i Ellie, wciągając ich w konflikt – zarówno między sobą, jak i ze światem, który stał się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który zostawili za sobą.

W nowych odcinkach zobaczymy postacie z drugiej gry. Mamy tutaj kontrowersyjną Abby (wcieliła się w nią Kaitlyn Dever), Dinę (Isabela Merced) i Isaaca Dixona (tak jak w grze, zagrał go Jeffrey Wright). Do obsady drugiego sezonu dołączyli również tacy aktorzy jak Catherine O’Hara, Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Young Mazino, Ariela Barer oraz Spencer Lord.

